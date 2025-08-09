डगरूपुर चौराहे पर अमरमणि और अमन मणि त्रिपाठी ने सुनी जनसमस्याएं

पर्दाफाश न्यूज़ ब्यूरो महराजगंज :: नौतनवा विधानसभा क्षेत्र के डगरूपुर चौराहे पर शनिवार को एक जनसंपर्क कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान पूर्व विधायक अमन मणि त्रिपाठी और पूर्व राज्य मंत्री अमरमणि त्रिपाठी ने स्थानीय लोगों से मुलाकात की।

दोनों नेताओं ने क्षेत्र के निवासियों से बातचीत कर उनका हालचाल जाना। उन्होंने जनता की विभिन्न समस्याओं को गंभीरता से सुना। समस्याओं के समाधान के लिए उन्होंने संबंधित अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

कार्यक्रम में कई स्थानीय नेता और गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। इनमें पूर्व प्रमुख प्रहलाद प्रसाद, ओमप्रकाश जायसवाल, ज्वाला प्रसाद शुक्ल और प्रदीप चौधरी शामिल थे।

इसके अलावा मंटू त्रिपाठी, रवि त्रिपाठी, फैज खान, राहुल त्रिपाठी और आदर्श पाण्डेय भी मौजूद रहे। गोलू पाठक, विनीत पाण्डेय, सज्जाद कुरैशी, आदित्य मणि त्रिपाठी, गुलफाम कुरैशी, अनुराग पाण्डेय और रविन्द्र त्रिपाठी सहित अन्य लोगों ने भी कार्यक्रम में भाग लिया।