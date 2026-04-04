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ईरान से चल रहे युद्ध के बीच पीएम ट्रंप ने रक्षा क्षेत्र के लिए 1.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की करी मांग

CNN की रिपोर्ट के अनुसार व्हाइट हाउस वित्त वर्ष 2027 के बजट प्रस्ताव के तहत रक्षा क्षेत्र के लिए लगभग 1.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की मांग कर रहा है। यह प्रस्ताव ट्रंप प्रशासन के ईरान के साथ चल रहे युद्ध के बीच सैन्य खर्च को आधुनिक इतिहास के अपने उच्चतम स्तर पर पहुंचा देगा।

By Satish Singh 
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नई दिल्ली। CNN की रिपोर्ट के अनुसार व्हाइट हाउस वित्त वर्ष 2027 के बजट प्रस्ताव के तहत रक्षा क्षेत्र के लिए लगभग 1.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की मांग कर रहा है। यह प्रस्ताव ट्रंप प्रशासन के ईरान के साथ चल रहे युद्ध के बीच सैन्य खर्च को आधुनिक इतिहास के अपने उच्चतम स्तर पर पहुंचा देगा। जारी की गई यह रूपरेखा राष्ट्रपति की प्राथमिकताओं का एक प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व है और पिछले वर्ष की तुलना में सरकारी रक्षा खर्च में 40 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि करेगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गोला-बारूद को मजबूत करना और अमेरिकी नौसेना के बेड़े का विस्तार करना है। साथ ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नियोजित गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा प्रणाली का निर्माण कार्य भी शुरू करना है। इसके अतिरिक्त, इस प्रस्ताव में सभी सैन्य कर्मियों के वेतन में पांच प्रतिशत से सात प्रतिशत के बीच महत्वपूर्ण वृद्धि शामिल है, ताकि भर्ती और कर्मियों को बनाए रखने में सहायता मिल सके।

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प्रशासन रक्षा बजट में जो 445 बिलियन अमेरिकी डॉलर जोड़ने का इरादा रखता है, उसमें से व्हाइट हाउस का सुझाव है कि 350 बिलियन अमेरिकी डॉलर आगामी कानून के माध्यम से पारित किए जाएंगे। CNN के अनुसार रिपब्लिकन एक ऐसी विधायी युक्ति का उपयोग करने का इरादा रखते हैं जिसके लिए सीनेट में केवल साधारण बहुमत की आवश्यकता होगी, जिससे डेमोक्रेटिक समर्थन की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। खर्च के ये अभूतपूर्व स्तर ईरान के साथ युद्ध पर प्रशासन के फोकस को दर्शाते हैं। साथ ही यह संकेत देते हैं कि संसाधनों को कहीं और लगाने का उनका कोई खास इरादा नहीं है। भले ही ट्रंप ने पहले यह दावा किया था कि वह कुछ ही हफ्तों में मध्य-पूर्व में शत्रुता को समाप्त कर देंगे। इस रक्षात्मक रुख को और आगे बढ़ाते हुए ऊर्जा विभाग का बजट राष्ट्रीय परमाणु सुरक्षा प्रशासन के लिए धन में 3.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की वृद्धि का प्रस्ताव करता है, ताकि युद्धक हथियारों और नौसैनिक प्रौद्योगिकी का विकास के साथ आधुनिकीकरण किया जा सके। हालांकि CNN ने यह भी उल्लेख किया कि इस तरह के वार्षिक बजट प्रस्तावों को बड़े पैमाने पर केवल एक इच्छा-सूची के रूप में देखा जाता है, क्योंकि सरकारी खर्च पर अंतिम नियंत्रण कांग्रेस के पास होता है और उसने ऐतिहासिक रूप से प्रशासन की रूपरेखा के महत्वपूर्ण हिस्सों को नजरअंदाज किया है। सैन्य खर्च में भारी वृद्धि के बिल्कुल विपरीत, यह बजट गैर-रक्षा खर्च में दस प्रतिशत की कटौती करने का प्रयास करता है।

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