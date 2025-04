Video: तलाक की खबरों के बीच ऐश्वर्या-अभिषेक कजरा-रे कजरा-रे पर डांस करते आये नजर, देखें वीडियो

Aishwarya Rai-Abhishek Bachchan Dance Video: बॉलीवुड की सबसे प्यारी जोड़ियों में से एक अभिषेक बच्चन (Abhishek Bachchan) और ऐश्वर्या राय बच्चन (Aishwarya Rai Bachchan) पिछले काफी समय से अपने रिश्ते को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं. हालांकि, कुछ समय तक अलग-अलग दिखाई देने के बाद कपल एक बार फिर से साथ में नजर आने लगा है.

इसी बीच जोड़ी ने एक बार फिर से फैंस का दिल जीत लिया. हाल ही में कपल अपनी बेटी आराध्या बच्चन (Aaradhya Bachchan) के साथ एक फैमिली वेडिंग में पहुंचा, जहां उन्होंने ऐसा धमाल मचाया कि हर कोई देखता रह गया. इस खास मौके का एक वीडियो भी सामने आया है, जो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है.

दरअसल, ऐश्वर्या राय (Aishwarya Rai) की कजिन श्लोका शेट्टी के भाई की हाल ही में शादी थी, जिसमें शामिल होने के लिए पूरा बच्चन परिवार पुणे पहुंचा था. शादी के हर फंक्शन में ऐश्वर्या, आराध्या और अभिषेक साथ में नजर आए. इतना ही नही इस शादी में तीनों ने मिलकर फिल्म ‘बंटी और बबली’ के सुपरहिट गाने ‘कजरा रे’ पर जमकर डांस भी किया.

That moment when Aishwarya Rai hinted Abhishek Bachchan to change the step 🥹🫶#AishwaryaRaiBachchan #AbhishekBachchanpic.twitter.com/qIDhiddS8U

— Empress Aishwarya Fan (@badass_aishfan) April 1, 2025