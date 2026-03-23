संघर्ष के बीच पीएम मोदी पर सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने दिया बड़ा बयान, कहा- देश में सभी वस्तुओं के बढ़ रही है कीमते

नई दिल्ली। शिवसेना (UBT) की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने सोमवार को पश्चिम एशिया संघर्ष से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उठाए गए कदमों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि इस संघर्ष में शामिल देशों को भारत और पूरी दुनिया पर इसके असर के बारे में बताना ज़रूरी है। सांसद ने आम जनता पर इस संघर्ष के असर को रेखांकित किया। किसी भी देश की ओर से कूटनीतिक पहल की कमी का ज़िक्र करते हुए, उन्होंने रविवार को पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई सुरक्षा पर कैबिनेट समिति (CCS) की बैठक और शामिल देशों के साथ नियमित बातचीत की सराहना की।

सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि जनता पर सीधा असर बेहद गंभीर है और जनता प्रभावित हो रही है। चीज़ों की कमी हो रही है, चाहे वह LPG हो या कोई और चीज़। उदाहरण के लिए, अगर आप रेस्टोरेंट जाते हैं, तो वे खुले हैं, लेकिन LPG की कमी के कारण आधे से ज़्यादा चीज़ें मेन्यू से गायब हैं। यह तीसरा हफ़्ता है और किसी भी देश की ओर से शांति की कोई पहल नहीं हुई है। एक अच्छी पहल है कि प्रधानमंत्री ने सभी मंत्रियों को एक साथ बुलाया और चर्चा की कि हम इसे कैसे कर सकते हैं। हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री लगातार ईरान, इज़रायल, अमेरिका और मध्य पूर्व के अन्य सभी देशों के संपर्क में हैं, इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। हमें उन सभी को बताना होगा कि इसका असर सिर्फ़ भारत पर ही नहीं पड़ रहा है। इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। कुछ चुनिंदा देश हमले कर रहे हैं और इसी वजह से पूरा देश और दुनिया भुगत रही है। रविवार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के संदर्भ में, मौजूदा और प्रस्तावित राहत उपायों पर चर्चा करने के लिए सुरक्षा पर कैबिनेट समिति की बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार कैबिनेट सचिव ने वैश्विक स्थिति और भारत सरकार के सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा संघर्ष के संबंध में अब तक उठाए गए और नियोजित किए जा रहे राहत उपायों पर एक विस्तृत प्रस्तुति दी। कृषि, उर्वरक, खाद्य सुरक्षा, पेट्रोलियम, बिजली, MSME, निर्यातक, शिपिंग, व्यापार, वित्त, आपूर्ति श्रृंखला और अन्य सभी प्रभावित क्षेत्रों में इसके अपेक्षित असर और उससे निपटने के लिए उठाए गए उपायों पर चर्चा की गई।