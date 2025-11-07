अमित शाह कहते हैं-बिहार में उद्योग के लिए जमीन नहीं लेकिन अडानी को एक रुपए में जमीन दे दी जाती: राहुल गांधी

  1. हिन्दी समाचार
राहुल गांधी ने आगे कहा, अमित शाह कहते हैं-बिहार में उद्योग के लिए जमीन नहीं है, लेकिन अडानी को एक रुपए में जमीन दे दी जाती है। BJP के मुताबिक बिहार में उद्योग, रोजगार, युवाओं के लिए कोई जमीन नहीं है, लेकिन अडानी को जितनी जमीन चाहिए- दे दी जाती है। हमारे संविधान में हिंदुस्तान की जनता की आवाज है।

By शिव मौर्या 
Updated Date

Bihar Elections 2025: कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने बिहार के अमरपुर में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा, हरियाणा की वोटर लिस्ट में 22 जगह ब्राजील की महिला की फोटो लगी है। एक बूथ में एक ही वोटर का नाम और फोटो 100 बार आता है। एक घर के पते पर 500 वोटर रजिस्टर हैं, लेकिन जांच में पता लगा कि वहां कोई रहता ही नहीं है। यूपी के BJP कार्यकर्ता, यूपी के साथ हरियाणा में भी वोट डालते हैं। हरियाणा का चुनाव नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने चोरी किया है। मैंने इसके साफ सबूत देश के सामने रखे हैं, लेकिन इस पर BJP और चुनाव आयोग ने जवाब नहीं दिया।

उन्होंने आगे कहा, BJP के कई नेताओं ने कल बिहार में वोट दिया, उन्हीं नेताओं ने दिल्ली चुनाव में भी वोट दिया था। एक तरफ-BJP नेताओं को एक से ज्यादा वोट देने को मिल रहा है।दूसरी तरफ-उनके वोट काटे जाते हैं, जो कांग्रेस को वोट देते हैं। BJP ‘वोट चोरी’ का ये प्लान पूरे देश में लागू करना चाहती है। इन्होंने हरियाणा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र में यही काम किया है। अब ये यही काम बिहार में करने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार में भी फर्जी वोटर लिस्ट आएगी और BJP के लोग फर्जी वोट डालने की कोशिश करेंगे। लेकिन बिहार की जनता ऐसा नहीं होने देगी, वो पोलिंग बूथ पर खड़ी होकर ‘वोट चोरी’ रोकेगी।

राहुल गांधी ने आगे कहा, अमित शाह कहते हैं-बिहार में उद्योग के लिए जमीन नहीं है, लेकिन अडानी को एक रुपए में जमीन दे दी जाती है। BJP के मुताबिक बिहार में उद्योग, रोजगार, युवाओं के लिए कोई जमीन नहीं है, लेकिन अडानी को जितनी जमीन चाहिए- दे दी जाती है। हमारे संविधान में हिंदुस्तान की जनता की आवाज है। लेकिन BJP के लोग अमीरों की मदद करने के लिए, जनता का धन लूटने के लिए और संविधान को कुचलने के लिए ‘वोट चोरी’ करते हैं। मैं बस यही कहना चाहता हूं-BJP और चुनाव आयोग के लोग बिहार की जनता के बारे में नहीं जानते हैं। बिहार की जनता यहां किसी कीमत पर ‘वोट चोरी’ नहीं होने देगी।

साथ ही कहा, बिहार में महागठबंधन की सरकार किसी एक जाति, धर्म की सरकार नहीं होगी, यह हर नागरिक की सरकार होगी। महागठबंधन की सरकार में पूरे बिहार की आवाज होगी। इस सरकार में—दलित, महादलित, पिछड़ा, अतिपिछड़ा, अल्पसंख्यक, गरीब जनरल कास्ट, किसान, मजदूर, युवा समेत हर वर्ग की आवाज होगी। उन्होंने आगे कहा, हमारे संविधान में हिंदुस्तान की जनता की आवाज है। लेकिन BJP के लोग अमीरों की मदद करने के लिए, जनता का धन लूटने के लिए और संविधान को कुचलने के लिए ‘वोट चोरी’ करते हैं। मैं बस यही कहना चाहता हूं- BJP और चुनाव आयोग के लोग बिहार की जनता के बारे में नहीं जानते हैं। बिहार की जनता यहां किसी कीमत पर ‘वोट चोरी’ नहीं होने देगी।

 

