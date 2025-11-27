कफ सिरप मामले में अमित सिंह टाटा की गिरफ्तारी काफी नहीं , शीघ्र किंगपिन के नाम का करेंगे खुलासा : अमिताभ ठाकुर

लखनऊ।आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने गुरुवार को कहा कि कफ सिरप मामले में अमित सिंह टाटा की गिरफ्तारी काफी नहीं है। उन्होंने कहा कि शीघ्र किंगपिन का नाम लाया जाएगा। बता दें कि तीन दिन पहले कुचर्चित कफ सिरप मामले में जौनपुर के अमित सिंह टाटा की गिरफ्तारी की मांग की थी।

उन्होंने कहा है कि इस मामले में शुभम जायसवाल और अमित सिंह टाटा के पीछे पूर्वांचल के एक बड़े माफिया सहित कई राजनीतिक लोगों का हाथ सामने आया है, जिन पर पुलिस अब तक कार्यवाही नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि वे शीघ्र तथ्यों के साथ इन व्यक्तियों के नाम सार्वजनिक करते हुए पुलिस से उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे।