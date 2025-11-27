  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. कफ सिरप मामले में अमित सिंह टाटा की गिरफ्तारी काफी नहीं , शीघ्र किंगपिन के नाम का करेंगे खुलासा : अमिताभ ठाकुर

कफ सिरप मामले में अमित सिंह टाटा की गिरफ्तारी काफी नहीं , शीघ्र किंगपिन के नाम का करेंगे खुलासा : अमिताभ ठाकुर

आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने गुरुवार को कहा कि कफ सिरप मामले में अमित सिंह टाटा की गिरफ्तारी काफी नहीं है। उन्होंने कहा कि शीघ्र किंगपिन का नाम लाया जाएगा। बता दें कि तीन दिन पहले कुचर्चित कफ सिरप मामले में जौनपुर के अमित सिंह टाटा की गिरफ्तारी की मांग की थी।

By संतोष सिंह 
Updated Date

लखनऊ।आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने गुरुवार को कहा कि कफ सिरप मामले में अमित सिंह टाटा की गिरफ्तारी काफी नहीं है। उन्होंने कहा कि शीघ्र किंगपिन का नाम लाया जाएगा। बता दें कि तीन दिन पहले कुचर्चित कफ सिरप मामले में जौनपुर के अमित सिंह टाटा की गिरफ्तारी की मांग की थी।

पढ़ें :- कफ सिरप मामले में जौनपुर के अमित सिंह टाटा की भूमिका की जांच की मांग, अमिताभ ठाकुर ने डीजीपी को लिखा पत्र

पढ़ें :- अमिताभ ठाकुर ने मुरादाबाद सिविल लाइंस इलाके में DMR Group व डॉ. मंजेश राठी के अवैध कब्जे की शिकायत सीएम योगी से की, बोले- दोषियों के खिलाफ हो कठोर कार्रवाई

उन्होंने कहा है कि इस मामले में शुभम जायसवाल और अमित सिंह टाटा के पीछे पूर्वांचल के एक बड़े माफिया सहित कई राजनीतिक लोगों का हाथ सामने आया है, जिन पर पुलिस अब तक कार्यवाही नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि वे शीघ्र तथ्यों के साथ इन व्यक्तियों के नाम सार्वजनिक करते हुए पुलिस से उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

कफ सिरप मामले में अमित सिंह टाटा की गिरफ्तारी काफी नहीं , शीघ्र किंगपिन के नाम का करेंगे खुलासा : अमिताभ ठाकुर

कफ सिरप मामले में अमित सिंह टाटा की गिरफ्तारी काफी नहीं ,...

एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई: नशीली कप सिरप खपाने के मास्टरमाइंट का करीबी अमित टाटा गिरफ्तार

एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई: नशीली कप सिरप खपाने के मास्टरमाइंट का करीबी...

गोरखपुर-पीलीभीत एक्सप्रेस का विस्तार: केंद्रीय रेल मंत्री के साथ जि​तिन प्रसाद ने वर्चुअल माध्यम से हरी झंडी दिखा कर जनता को किया समर्पित

गोरखपुर-पीलीभीत एक्सप्रेस का विस्तार: केंद्रीय रेल मंत्री के साथ जि​तिन प्रसाद ने...

Ayodhya News : बम की अफवाह पर एक घंटे स्टेशन पर खड़ी रही किसान एक्सप्रेस, युवक हिरासत में

Ayodhya News : बम की अफवाह पर एक घंटे स्टेशन पर खड़ी...

15 दिवसीय ब्यूटीशियन प्रशिक्षण पूरा, एसएसबी ने 30 प्रतिभागियों को दिया प्रमाण पत्र

15 दिवसीय ब्यूटीशियन प्रशिक्षण पूरा, एसएसबी ने 30 प्रतिभागियों को दिया प्रमाण...

बीएलओ की मौत पर अखिलेश यादव ने सरकार को घेरा, कहा-सत्ता के दंभ में भाजपा अमानवीय हो गयी

बीएलओ की मौत पर अखिलेश यादव ने सरकार को घेरा, कहा-सत्ता के...