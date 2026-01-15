  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. आपसी सौहार्द की मिसाल: आग़ाज़ फाउंडेशन में मकर संक्रांति पर खिचड़ी सहभोज का आयोजन

आपसी सौहार्द की मिसाल: आग़ाज़ फाउंडेशन में मकर संक्रांति पर खिचड़ी सहभोज का आयोजन

आपसी सौहार्द की मिसाल: आग़ाज़ फाउंडेशन में मकर संक्रांति पर खिचड़ी सहभोज का आयोजन

By विजय चौरसिया 
Updated Date

पर्दाफाश न्यूज़ ब्यूरो महराजगंज :: मकर संक्रांति के पावन अवसर पर आग़ाज़ फाउंडेशन ने आपसी भाईचारे और सामाजिक सौहार्द की अनोखी मिसाल पेश की। फाउंडेशन के प्रबंधक वसीम खान के नेतृत्व में गुरुवार को फाउंडेशन कार्यालय में भव्य खिचड़ी सहभोज कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए।

पढ़ें :- Viral video: सीएम योगी के पास पहुंचा एक बच्चा, CM ने पूछा क्या चाहिए? उसने कान में बोला-चिप्स चाहिए...

कार्यक्रम में आग़ाज़ फाउंडेशन के महासचिव जावेद कुरैशी, भोला अंसारी, राजीव शर्मा, रिंकू जायसवाल, प्रिंस सिंह राठौर, जगदीश मद्धेशिया, विजय वर्मा, कांग्रेस पार्टी के जिला उपाध्यक्ष गंगाजल चौरसिया, राजकुमार अग्रहरि, पत्रकार विनोद पटवा, अमित जायसवाल, संतोष जायसवाल सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

सहभोज में पहुंचे सभी लोगों ने वसीम खान द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम की जमकर सराहना की और इसे गंगा–जमुनी तहजीब तथा सामाजिक एकता का बेहतरीन उदाहरण बताया। कार्यक्रम के अंत में प्रबंधक वसीम खान ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त करते हुए उन्हें मकर संक्रांति की शुभकामनाएँ दीं।

महराजगंज ब्यूरो प्रभारी विजय चौरसिया की रिपोर्ट

पढ़ें :- चौरी-चौरा के ब्रह्मपुर में स्थापित होगी विश्व की पहली "महाराज यदु" की प्रतिमा, काली शंकर यदुवंशी बोले-यदुवंशी होना किसी दल का अनुयायी होना नहीं

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

आपसी सौहार्द की मिसाल: आग़ाज़ फाउंडेशन में मकर संक्रांति पर खिचड़ी सहभोज का आयोजन

आपसी सौहार्द की मिसाल: आग़ाज़ फाउंडेशन में मकर संक्रांति पर खिचड़ी सहभोज...

Viral video: सीएम योगी के पास पहुंचा एक बच्चा, CM ने पूछा क्या चाहिए? उसने कान में बोला-चिप्स चाहिए...

Viral video: सीएम योगी के पास पहुंचा एक बच्चा, CM ने पूछा...

चौरी-चौरा के ब्रह्मपुर में स्थापित होगी विश्व की पहली

चौरी-चौरा के ब्रह्मपुर में स्थापित होगी विश्व की पहली "महाराज यदु" की...

बहन जी की सरकार में कभी किसी जाति विशेष को देखकर नहीं होती थी कार्यवाही: आकाश आनंद

बहन जी की सरकार में कभी किसी जाति विशेष को देखकर नहीं...

मुडैहरा के विकास का नया चेहरा: प्रधान प्रत्याशी देशदीपक पान्डेय का पर्दाफाश न्यूज़ से विशेष साक्षात्कार

मुडैहरा के विकास का नया चेहरा: प्रधान प्रत्याशी देशदीपक पान्डेय का पर्दाफाश...

सोनौली में श्री राम जानकी मंदिर का 20वां स्थापना दिवस:भव्य धार्मिक उत्सव की तैयारियां चरम पर

सोनौली में श्री राम जानकी मंदिर का 20वां स्थापना दिवस:भव्य धार्मिक उत्सव...