  1. हिन्दी समाचार
  2. तकनीक
  3. Android Turbo Charging Mode : सुपर स्पीड से चार्ज होंगे एंड्रॉयड फोन, जल्द आने वाला है यह धांसू फीचर

Android Turbo Charging Mode : सुपर स्पीड से चार्ज होंगे एंड्रॉयड फोन, जल्द आने वाला है यह धांसू फीचर

आजकल स्मार्टफोन लगातार यूज होता रहता है। ऐसे में चार्जिंग समस्या बनी रहती है। बैटरी को फुल चार्ज होने में काफी समय लगता है। स्मार्टफोन में फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट एक महत्वपूर्ण जरूरत बनी हुई है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

Android Turbo Charging Mode : आजकल स्मार्टफोन लगातार यूज होता रहता है। ऐसे में चार्जिंग समस्या बनी रहती है। बैटरी को फुल चार्ज होने में काफी समय लगता है। स्मार्टफोन में फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट एक महत्वपूर्ण जरूरत बनी हुई है।

पढ़ें :- Oppo Find X9s Pro : ओप्पो फाइंड X9s प्रो और X9 Ultra के फीचर्स लीक, जानें बैटरी  ,  कैमरा और डिस्प्ले

गूगल ने अब एंड्रॉयड स्मार्टफोन में इस दिक्कत को दूर करने की प्लानिंग कर ली है। जल्द ही कंपनी एक Android Turbo Charging Mode फीचर लेकर आने वाली है, जिससे फोन लगभग 15-20 मिनट में पूरी तरह चार्ज हो जाएगा। इस फीचर को Android 17 अपडेट के साथ रोल आउट किया जाना है। यानी एंड्रॉयड यूजर्स को जल्द ही फोन के फुल चार्ज होने के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आइए जानते हैं कि Android Turbo Charging Mode कैसे काम करेगा।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस मोड को ‘Priority Charging’ नाम के साथ लॉन्च किया जा सकता है।

बैटरी चार्जिंग प्रोसेस
इस मोड में फोन का पूरा सिस्टम सिर्फ बैटरी चार्जिंग प्रोसेस पर फोकस करेगा, जिससे चार्जिंग स्पीड बढ़ जाएगी। इस दौरान सिस्टम के रिसोर्सेस को यूज करने वाली सारी बैकग्राउंड एक्टिविटीज जैसी ऐप्स और ऐप अपडेट आदि पूरी तरह बंद रहेंगी। इसका फायदा यह होगा कि फोन की बैटरी सिर्फ 15-20 मिनटों में ही फुल चार्ज हो जाएगी। यह मोड बैटरी के तापमान को भी रेगुलेट करेगा ताकि हीट जनरेट न हो और चार्जिंग प्रोसेस पर कोई फर्क न पड़े।

पढ़ें :- Lava Bold N2 Lite : 512 GB एक्सटर्नल स्टोरेज के साथ  Lava Bold N2 Lite लॉन्च ,  जानिए फीचर्स और कीमत
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Android Turbo Charging Mode : सुपर स्पीड से चार्ज होंगे एंड्रॉयड फोन, जल्द आने वाला है यह धांसू फीचर

Android Turbo Charging Mode : सुपर स्पीड से चार्ज होंगे एंड्रॉयड फोन,...

Oppo Find X9s Pro : ओप्पो फाइंड X9s प्रो और X9 Ultra के फीचर्स लीक, जानें बैटरी  ,  कैमरा और डिस्प्ले

Oppo Find X9s Pro : ओप्पो फाइंड X9s प्रो और X9 Ultra...

Lava Bold N2 Lite : 512 GB एक्सटर्नल स्टोरेज के साथ  Lava Bold N2 Lite लॉन्च ,  जानिए फीचर्स और कीमत

Lava Bold N2 Lite : 512 GB एक्सटर्नल स्टोरेज के साथ  Lava...

Realme सेल्फी मिरर वाला फोन लॉन्च , मिलती है 7000mAh की बैटरी, जानें कीमत

Realme सेल्फी मिरर वाला फोन लॉन्च , मिलती है 7000mAh की बैटरी,...

NASA के एस्ट्रोनॉट्स अब iPhone से ले सकेंगे चांद की सेल्फ़ी, आज फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से आर्टेमिस II मिशन लॉन्च

NASA के एस्ट्रोनॉट्स अब iPhone से ले सकेंगे चांद की सेल्फ़ी, आज...

Redmi Note 15 5G का स्पेशल एडिशन स्मार्टफोन भारत में लॉन्च, चेक करें स्पेक्स और कीमत

Redmi Note 15 5G का स्पेशल एडिशन स्मार्टफोन भारत में लॉन्च, चेक...