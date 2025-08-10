Aniruddhacharya Ji Maharaj के फिर बिगड़े बोल, महिलाओं के बाद पुरुषों के कैरेक्टर पर उठाए सवाल, वायरल हुआ वीडियो

मशहूर कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी महाराज अपने विवाददित बयानो को लेकर अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं। बीते दिनों अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने लिव इन रिलेशनशिप को लेकर टिप्पणी की थी, उन्होंने कहा था कि जो लड़कियां लिव इन में रहती हैं और 4-5 जगह मुंह मारती हैं, वह अच्छी बहू कैसे बनेंगी. अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के इस बयान पर खूब बवाल मचा था. अब उनका एक नया वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है इसमें बाबा पुरुषों पर टिप्पणी करते दिख रहे हैं.

अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने साधा पुरुषों पर निशाना

हाल ही में अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने न्यूज 18 को एक इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने अपने विवादित बयान पर रिएक्ट किया. अपनी गलती पर सफाई देते हुए अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने पुरुषों को भी लपेटे में ले लिया. कथावाचक ने कहा, ‘मैंने मुंह मारने को कहा तो विवाद हो गया. कुछ स्त्रियां लिव इन में रहकर, कुछ इसके संग रहकर, कुछ उसके संग रहकर फिर तीसरे के संग रहकर, लड़की हो या लड़का दोनों, चार जगह मुंह मारना, गांव की ठेठ भाषा में मुंह मारना, किसी पराई स्त्री या फिर पराए पुरुष पर मन लगाने को चरित्रहीनता को गांव में बोलते हैं मुंह मारना.’ न्यूज 18 के वायरल वीडियो पर लोग खूब रिएक्ट कर रहे हैं और अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. हालांकि कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि अनिरुद्धाचार्य जी महाराज कभी नहीं सुधरेंगे

बाबा को ट्रोल कर रहे यूजर्स

Maharaj) के इस वीडियो पर जहां कुछ लोग कथावाचक से सहमति जता रहे हैं तो वहीं कुछ लोगों का कहना है कि ये बाबा कभी नहीं सुधरेगा. अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के इस वीडियो पर एक यूजर ने लिखा, ‘बिल्कुल सही कहा है आपने गुरुजी.’ तो वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा, ‘गुरुदेव की कुछ बातें बिल्कुल सच्ची हैं।