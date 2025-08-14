पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब, आतंकियों ने मारे चार पुलिसकर्मी, 9 को किया घायल

नई दिल्ली। पाकिस्तान को अब उसी के भाषा में जवाब मिल रहा है। आतंकियों ने बुधवार को खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में पुलिस ठिकानों और चेकपोस्टों पर आतंकियों ने एक के बाद एक कई हमले किए है। जानकारी के मुताबिक इन हमलों में कम से कम चार पुलिसकर्मी मारे गए है और नौ अन्य पुलिस कर्मी घायल है। पाकिस्तानी पुलिस अधिकारियों के अनुसार, हमले अलग-अलग जिलों में हुए, जिनका निशाना मुख्य रूप से पुलिस स्टेशन और चेकपोस्ट थे।

पेशावर के हसन खेल पुलिस स्टेशन और दो चेकपोस्ट पर आतंकियों ने हमला किया, जिसमें एक कांस्टेबल की मौत हो गई और एक अन्य घायल हुआ। अपर दिर जिले में आतंकियों ने क्विक रिस्पॉन्स फोर्स के वाहन पर घात लगाकर हमला किया। इस हमले में तीन पुलिसकर्मी की मौत हो गई साथ ही आठ पुलिसकर्मी घायल हो गए। घायलों को जिला मुख्यालय अस्पताल में भर्ती कराया गया और इलाके में तुरंत सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया।

जवाबी कार्रवाई में पीछे हटना पर आतंकियों को

खैबर जिले के साखी पुल पर संयुक्त फ्रंटियर कॉर्प्स और पुलिस चेकप्वाइंट पर भारी हथियारों से लैस आतंकियों ने हमला किया, लेकिन जवाबी कार्रवाई में उन्हें पीछे हटना पड़ा। इसी तरह नासिर बाग और मतानी क्षेत्रों में हुए हमलों को पुलिस ने नाकाम कर दिया, जबकि बन्नू जिले के माजंघा चेक पोस्ट को भी निशाना बनाया गया, हालांकि यहां कोई हताहत नहीं हुआ। चारसद्दा जिले में अज्ञात बाइक सवार हमलावरों ने तरलंडी चेकपोस्ट पर हैंड ग्रेनेड फेंका। सौभाग्य से यह हमला नाकाम रहा और कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। पुलिस ने पूरे प्रांत में सुरक्षा कड़ी कर दी है और सभी पुलिस ठिकानों और चेकपोस्टों को हाई अलर्ट पर रखा गया है।

मुख्यमंत्री ने हमले की निंदा

खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री अली अमीन गंडापुर ने इन हमलों की निंदा करते हुए उन्हें “कायराना” करार दिया। उन्होंने कहा, ऐसी घटनाएं हमारी पुलिस का मनोबल नहीं तोड़ सकतीं। सुरक्षा बलों ने साफ किया है कि वे आतंकियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रखेंगे।