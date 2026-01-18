  1. हिन्दी समाचार
  2. पर्दाफाश
  3. Video-कीपैड फोन से सेल्फी लेने आये सिक्योरिटी गार्ड को अनुपम खेर ने गिफ्ट किया स्मार्ट फोन, बोले- धर्मेंद्र की मुस्कुराहट से ज्यादा खूबसूरत और कुछ भी नहीं

Video-कीपैड फोन से सेल्फी लेने आये सिक्योरिटी गार्ड को अनुपम खेर ने गिफ्ट किया स्मार्ट फोन, बोले- धर्मेंद्र की मुस्कुराहट से ज्यादा खूबसूरत और कुछ भी नहीं

बॉलीवुड अभिनेता अनुपम खेर (Anupam Kher)  इन दिनों अपनी मशहूर कॉमेडी फिल्म 'खोसला का घोसला' (Film  Khosla Ka Ghosla) के सीक्वल की शूटिंग गुरुग्राम में कर रहे हैं। यहां पर अनुपम खेर का बहुत बड़ा फैन सिक्योरिटी गार्ड धर्मेंद्र (Security Guard Dharmendra) उनके साथ फोटो खिंचवाना चाहता था, लेकिन उसके पास कैमरा वाला फोन नहीं था।

By संतोष सिंह 
Updated Date

मुंबई। बॉलीवुड अभिनेता अनुपम खेर (Anupam Kher)  इन दिनों अपनी मशहूर कॉमेडी फिल्म ‘खोसला का घोसला’ (Film  Khosla Ka Ghosla) के सीक्वल की शूटिंग गुरुग्राम में कर रहे हैं। यहां पर अनुपम खेर का बहुत बड़ा फैन सिक्योरिटी गार्ड धर्मेंद्र (Security Guard Dharmendra) उनके साथ फोटो खिंचवाना चाहता था, लेकिन उसके पास कैमरा वाला फोन नहीं था। बस इसी बात पर अनुपम ने दरियादिली दिखाते हुए उस सिक्योरिटी गार्ड को एक स्मार्ट फोन गिफ्ट कर दिया।

पढ़ें :- यूरोपीय संसद की अध्यक्ष रॉबर्टा मेट्सोला ने अमेरिकी राष्ट्रपति को लेकर दिया बड़ा बयान, कहा-ग्रीनलैंड बि​क्री के लिए नहीं है

अनुपम ने गिफ्ट किया स्मार्ट फोन

अनुपम खेर (Anupam Kher)  ने सिक्योरिटी गार्ड धर्मेंद्र को एक नया स्मार्टफोन गिफ्ट किया है। स्मोर्ट फोन मिलने पर धर्मेंद्र बहुत खुश हो गया। सिक्योरिटी गार्ड ने तुरंत नए फोन से अनुपम खेर (Anupam Kher) के साथ अपनी पहली फोटो खींची। अनुपम ने इस प्यारे पल का वीडियो अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है।

अनुपम ने लिखा ये नोट

अनुपम ने लिखा कि ‘धर्मेंद्र और उसका फोन- आज से कुछ दिन पहले मैं गुरुग्राम में ‘खोसला का घोसला 2′ की शूटिंग कर रहा था। वहां का चौकीदार धर्मेंद्र मेरे साथ फोटो खिंचवाना चाहता था, लेकिन उसके पास कैमरे वाला फोन नहीं था। वो मायूस था कि मेरे साथ फटो कैसे खिचे? ऐसे में मैंने उसे एक नया स्मार्ट फोन गिफ्ट किया। जिसके बाद धर्मेंद्र की खुशी देखकर मुझे बेहद खुशी हुई। उसके फोन की कवर फोटो वही है। गुरुग्राम की ठंड में धर्मेंद्र की मुस्कुराहट से ज्यादा खूबसूरत और कुछ भी नहीं।’

‘खोसला का घोसला 2’ के बारे में

पढ़ें :- यूके के पीएम कीर स्टारमर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के विरोध में उतरे, कहा- आर्कटिक द्धीप को बताया डेनमार्क साम्राज्य का हिस्सा

मूल फिल्म ‘खोसला का घोसला’ (Khosla Ka Ghosla) साल 2006 में आई थी। ये एक मजेदार कॉमेडी क्राइम फिल्म थी, जिसमें अनुपम खेर, बोमन ईरानी, प्रवीण डबास, विनय पाठक, रणवीर शौरी और तारा शर्मा जैसे कलाकार थे। फिल्म को बहुत पसंद किया गया और इसे नेशनल अवॉर्ड भी मिला था। अब 20 साल बाद इसका सीक्वल बन रहा है। पुरानी टीम के ज्यादातर कलाकार वापस आ रहे हैं, जैसे अनुपम खेर, बोमन ईरानी, रणवीर शौरी आदि। इस बार रवि किशन भी फिल्म में नजर आएंगे। शूटिंग शुरू हो चुकी है और फैंस इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

यूरोपीय संसद की अध्यक्ष रॉबर्टा मेट्सोला ने अमेरिकी राष्ट्रपति को लेकर दिया बड़ा बयान, कहा-ग्रीनलैंड बि​क्री के लिए नहीं है

यूरोपीय संसद की अध्यक्ष रॉबर्टा मेट्सोला ने अमेरिकी राष्ट्रपति को लेकर दिया...

BMC Mayor Election : मेयर पद को लेकर बढ़ा सस्पेंस, शिंदे सेना ढ़ाई-ढ़ाई साल के फार्मूले पर अड़ी, अपने पार्षदों को होटल में ठहराया

BMC Mayor Election : मेयर पद को लेकर बढ़ा सस्पेंस, शिंदे सेना...

यूके के पीएम कीर स्टारमर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के विरोध में उतरे, कहा- आर्कटिक द्धीप को बताया डेनमार्क साम्राज्य का हिस्सा

यूके के पीएम कीर स्टारमर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के विरोध में उतरे,...

US vs Europe : ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका के खिलाफ एकजुट हुआ यूरोप, ट्रंप की टैरिफ वाली धमकी का भी दिया जवाब

US vs Europe : ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका के खिलाफ एकजुट हुआ...

सांसद कंगना रनौत ने ऑस्कर विजेता सिंगर एआर रहमान को लेकर दिया विवादित बयान, गायक ने मिलने से किया था मना

सांसद कंगना रनौत ने ऑस्कर विजेता सिंगर एआर रहमान को लेकर दिया...

IND vs NZ : तीसरे वनडे में भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का किया फैसला, प्लेइंग इलेवन एक बड़ा बदलाव

IND vs NZ : तीसरे वनडे में भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी...