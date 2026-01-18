Video-कीपैड फोन से सेल्फी लेने आये सिक्योरिटी गार्ड को अनुपम खेर ने गिफ्ट किया स्मार्ट फोन, बोले- धर्मेंद्र की मुस्कुराहट से ज्यादा खूबसूरत और कुछ भी नहीं

बॉलीवुड अभिनेता अनुपम खेर (Anupam Kher) इन दिनों अपनी मशहूर कॉमेडी फिल्म 'खोसला का घोसला' (Film Khosla Ka Ghosla) के सीक्वल की शूटिंग गुरुग्राम में कर रहे हैं। यहां पर अनुपम खेर का बहुत बड़ा फैन सिक्योरिटी गार्ड धर्मेंद्र (Security Guard Dharmendra) उनके साथ फोटो खिंचवाना चाहता था, लेकिन उसके पास कैमरा वाला फोन नहीं था।
मुंबई। बॉलीवुड अभिनेता अनुपम खेर (Anupam Kher) इन दिनों अपनी मशहूर कॉमेडी फिल्म ‘खोसला का घोसला’ (Film Khosla Ka Ghosla) के सीक्वल की शूटिंग गुरुग्राम में कर रहे हैं। यहां पर अनुपम खेर का बहुत बड़ा फैन सिक्योरिटी गार्ड धर्मेंद्र (Security Guard Dharmendra) उनके साथ फोटो खिंचवाना चाहता था, लेकिन उसके पास कैमरा वाला फोन नहीं था। बस इसी बात पर अनुपम ने दरियादिली दिखाते हुए उस सिक्योरिटी गार्ड को एक स्मार्ट फोन गिफ्ट कर दिया।
अनुपम ने गिफ्ट किया स्मार्ट फोन
अनुपम खेर (Anupam Kher) ने सिक्योरिटी गार्ड धर्मेंद्र को एक नया स्मार्टफोन गिफ्ट किया है। स्मोर्ट फोन मिलने पर धर्मेंद्र बहुत खुश हो गया। सिक्योरिटी गार्ड ने तुरंत नए फोन से अनुपम खेर (Anupam Kher) के साथ अपनी पहली फोटो खींची। अनुपम ने इस प्यारे पल का वीडियो अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है।
View this post on Instagram
पढ़ें :- BMC Mayor Election : मेयर पद को लेकर बढ़ा सस्पेंस, शिंदे सेना ढ़ाई-ढ़ाई साल के फार्मूले पर अड़ी, अपने पार्षदों को होटल में ठहराया
अनुपम ने लिखा ये नोट
अनुपम ने लिखा कि ‘धर्मेंद्र और उसका फोन- आज से कुछ दिन पहले मैं गुरुग्राम में ‘खोसला का घोसला 2′ की शूटिंग कर रहा था। वहां का चौकीदार धर्मेंद्र मेरे साथ फोटो खिंचवाना चाहता था, लेकिन उसके पास कैमरे वाला फोन नहीं था। वो मायूस था कि मेरे साथ फटो कैसे खिचे? ऐसे में मैंने उसे एक नया स्मार्ट फोन गिफ्ट किया। जिसके बाद धर्मेंद्र की खुशी देखकर मुझे बेहद खुशी हुई। उसके फोन की कवर फोटो वही है। गुरुग्राम की ठंड में धर्मेंद्र की मुस्कुराहट से ज्यादा खूबसूरत और कुछ भी नहीं।’
‘खोसला का घोसला 2’ के बारे में
मूल फिल्म ‘खोसला का घोसला’ (Khosla Ka Ghosla) साल 2006 में आई थी। ये एक मजेदार कॉमेडी क्राइम फिल्म थी, जिसमें अनुपम खेर, बोमन ईरानी, प्रवीण डबास, विनय पाठक, रणवीर शौरी और तारा शर्मा जैसे कलाकार थे। फिल्म को बहुत पसंद किया गया और इसे नेशनल अवॉर्ड भी मिला था। अब 20 साल बाद इसका सीक्वल बन रहा है। पुरानी टीम के ज्यादातर कलाकार वापस आ रहे हैं, जैसे अनुपम खेर, बोमन ईरानी, रणवीर शौरी आदि। इस बार रवि किशन भी फिल्म में नजर आएंगे। शूटिंग शुरू हो चुकी है और फैंस इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।