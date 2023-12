Defense Minister Rajnath Singh से अनुपम खेर ने की मुलाकात, कहा- सौभाग्य और सम्मान की बात...

नई दिल्ली: बॉलीवुड दिग्गज कलाकार अनुपम खेर (Anupam Kher) ने गुरुवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से उनके आवास पर मुलाकात की. एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर, खेर ने अपनी मुलाकात की कई तस्वीरें शेयर कीं और लिखा, “हमारे देश के ऊर्जावान #रक्षा मंत्री श्री #राजनाथ सिंह जी से उनके आवास पर मिलना मेरे लिए सौभाग्य और सम्मान की बात थी! विभिन्न मुद्दों के बारे में उनका ज्ञान हमारे रक्षा बलों के अलावा विषय व्यापक और गहरे हैं। सीखने का शानदार अनुभव। आपकी गर्मजोशी और आतिथ्य के लिए धन्यवाद सर! जय हिंद! @राजनाथसिंह।”

तस्वीरों में खेर को नीली जींस के साथ काले रंग की पफर जैकेट पहने देखा जा सकता है। हालांकि, सिंह ने सफेद कुर्ता पायजामा और बेज चेक वाली जैकेट पहनी थी। सिंह ने बुधवार को जम्मू के राजभवन में पिछले सप्ताह हुए आतंकवादी हमले में सेना के चार जवानों की मौत के मद्देनजर स्थिति का जायजा लेने के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की।

