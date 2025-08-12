  1. हिन्दी समाचार
  2. टेलीविजन
  3. Bigg Boss 19: बिगबॉस 19 के लिए कंफर्म हुए अनुपमा के अनुज , पहले भी बन चुके हैं इस रियलिटी शो का हिस्सा

Bigg Boss 19: बिगबॉस 19 के लिए कंफर्म हुए अनुपमा के अनुज , पहले भी बन चुके हैं इस रियलिटी शो का हिस्सा

बिगबॉस 19 को लेकर काफी बज़ बना हुआ है। लोगों इसे लेकर बेकार  हैं। शो 24  अगस्त को सिंमाघरों में दस्तक देने वाला है। इसे लेकर आय दिन नए अपडेट देखने को मिल रहे हैं। शो के  प्रीमियर से पहले कंटेस्टेंट्स को लेकर अपडेट्स आने लगे हैं। वैसे तो अब तक कई नाम सामने आए हैं, जिन्हें मेकर्स की ओर से अप्रोच किया गया है। इस लिस्ट में टीवी शो ‘अनुपमा’ के एक्टर्स भी शामिल हैं। यानि अनुमपमाँ के  अनुज कपाड़िया  जिनका नाम गौरव खन्ना है।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

बिगबॉस 19 को लेकर काफी बज़ बना हुआ है। लोगों इसे लेकर बेकार  हैं। शो 24  अगस्त को सिंमाघरों में दस्तक देने वाला है। इसे लेकर आय दिन नए अपडेट देखने को मिल रहे हैं। शो के  प्रीमियर से पहले कंटेस्टेंट्स को लेकर अपडेट्स आने लगे हैं। वैसे तो अब तक कई नाम सामने आए हैं, जिन्हें मेकर्स की ओर से अप्रोच किया गया है। इस लिस्ट में टीवी शो ‘अनुपमा’ के एक्टर्स भी शामिल हैं। यानि अनुमपमाँ के  अनुज कपाड़िया  जिनका नाम गौरव खन्ना है।

पढ़ें :- Bigg Boss 19: इस बार बिगबॉस 19 में नहीं चलेगी बॉयसनेस, मेकर्स बदलेंगे ऑडियंस का ‘परसेप्शन’

बिग बॉस 19 में धूम मचाएंगे  अनुपमा के अनुज

बिग बॉस 19 पर लेटेस्ट अपडेट देने वाले फैन पेज biggboss.tazakhabar ने अपने लेटेस्ट पोस्ट में कंफर्म किया है कि ‘अनुपमा’  फेम टीवी एक्टर गौरव खन्ना, सलमान खान के शो के लिए कंफर्म माने जा रहे हैं। गौरव ने बिग बॉस 19 के लिए हामी भर दी है। पिछले काफी वक्त से चर्चा चल रही थी कि गौरव खन्ना और मेकर्स के बीच शो को लेकर बातचीत चल रही थी।ये कन्फ़र्म हो गया है की गौरव बिगबॉस का हिस्सा बनेंगे।

पहले भी बन चुके हैं इस रियलिटी शो का हिस्सा

गौरव खन्ना अगर बिग बॉस 19 का हिस्सा बनते हैं, तो उन्हें दूसरी बार रियलिटी शो में देखना फैंस के लिए काफी सर्प्राइज़ होगा।बता दें कि  इससे पहले गौरव कुकिंग में अपना हुनर दिखा चुके हैं। उन्हें सोनी टीवी के कुकिंग रियलिटी शो ‘सेलिब्रिटी मास्टरशेफ’ में देखा गया था। यही नहीं गौरव ने इस शो को जीता भी था।

 

पढ़ें :- Bigg Boss 19: बिगबॉस के लिए अप्रोच हुए 2 नए चेहरे, एक ने ब्रेकअप से लूटी थी लाइमलाइट,सनी लियोनी की शो में दिख चुकी है ये स्टार

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Bigg Boss 19: बिगबॉस 19 के लिए कंफर्म हुए अनुपमा के अनुज , पहले भी बन चुके हैं इस रियलिटी शो का हिस्सा

Bigg Boss 19: बिगबॉस 19 के लिए कंफर्म हुए अनुपमा के अनुज...

नए कलेवर में आज से लौट रहा 'कौन बनेगा करोड़पति','अकल के साथ अकड़', कब-कहां देखें 'KBC 17' का पहला एपिसोड?

नए कलेवर में आज से लौट रहा 'कौन बनेगा करोड़पति','अकल के साथ...

डायरेक्टर ने एक्ट्रेस जैस्मिन भसीन को होटल में बुलाया, उसने कमरा बंद किया और नशे में धुत होकर फिर मेरे साथ...

डायरेक्टर ने एक्ट्रेस जैस्मिन भसीन को होटल में बुलाया, उसने कमरा बंद...

Baaghi 4 Teaser: टाइगर श्रॉफ-संजय दत्त की मारकाट से कांपे लोग, 'बागी 4' का टीजर देख 'एनिमल का बाप आ रहा है'... बोले लोग

Baaghi 4 Teaser: टाइगर श्रॉफ-संजय दत्त की मारकाट से कांपे लोग, 'बागी...

'बैन हों अश्लील फिल्में', बॉलीवुड पर बरसे अनिरुद्धाचार्य, अमिताभ-रणवीर को लिया टार्गेट

'बैन हों अश्लील फिल्में', बॉलीवुड पर बरसे अनिरुद्धाचार्य, अमिताभ-रणवीर को लिया टार्गेट

Bigg Boss 19: इस बार बिगबॉस 19 में नहीं चलेगी बॉयसनेस, मेकर्स बदलेंगे ऑडियंस का ‘परसेप्शन’

Bigg Boss 19: इस बार बिगबॉस 19 में नहीं चलेगी बॉयसनेस, मेकर्स...