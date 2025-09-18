फिल्म ‘निशांची’ के लिए राज ठाकरे के पोते ऐश्वर्य ने नहीं दिया था ऑडिशन,अनुराग कशयप ने किया खुलासा

  1. हिन्दी समाचार
बॉलीवुड के फेमस डायरेक्टर अनुराग कशयप इन दिनो अपनी फिल्म ‘निशांची’ को लेकर खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। इस बार अनुराग ने एक ऐसे एक्टर को मौका दिया है जो  की बहुत बड़े  घराने का है। जी हाँ ! हम बात कर रहे हैं राज ठाकरे के पोते ऐश्वर्य ठाकरे की जो इस फिल्म से अपना डेब्यू करने जा रहे हैं। अनुराग का कहना है कि यह मौका ऐश्वर्य को उनके टैलेंट की वजह से मिला है, न कि उनके परिवार के नाम से उन्होंने बताया कि वह एक्टर को कास्ट करने से पहले उनके परिवार से भी मिलते हैं।  हालही में हुए एक इंटरव्यू में अनुराग ने उन्हें कास्ट करने से जुड़ी एक दिलचस्प बात शेयर की है। 

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

ऐश्वर्य ठाकरे को कैसे किया कास्ट?

एक मीडिया चैनल से बातचीत के दौरान अनुराग कश्यप ने बताया कि उन्होंने ऐश्वर्य ठाकरे को फिल्म में कैसे कास्ट किया। बता दें  डायरेक्टर अनुराग कश्यप ने कहा  कि ऐश्वर्य की क्षमता देखकर उन्हें लगा कि ऑडिशन की कोई जरूरत नहीं है. उन्होंने बताया कि उन्होंने ऐश्वर्य का शोरील देखा था, जिसमें एक मोनोलॉग था जो उन्होंने मनोज बाजपेयी की फिल्म ‘शूल’ के लिए किया था। उस वक्त अनुराग नहीं जानते थे कि वह कौन हैं, यहां तक कि उन्हें यह भी मालूम नहीं था कि वह महाराष्ट्र से आते हैं, ठाकरे परिवार से होने की बात तो दूर रही. बाद में जब वह ऐश्वर्य से पहली बार मिले, तब उन्हें यह पता चला कि ऐश्वर्य ठाकरे परिवार का हिस्सा हैं ।  इसके बाद उन्होंने ऐश्वर्य को स्क्रिप्ट दी और उस पर रिएक्ट करने को भी कहा।

परिवार से क्यों मिले अनुराग?

अनुराग का मानना है कि हो सकता है कि एक्टर्स के कुछ और प्लान हों, इसलिए वह पहले परिवार से बात करना जरूरी समझते हैं. इसी वजह से वह ऐश्वर्य की मां स्मिता ठाकरे से मिले और साफ कह दिया कि अगर वह ऐश्वर्य के साथ फिल्म कर रहे हैं, तो उन्हें उनका पूरा वक्त चाहिए होगा. वह मेरी फिल्म के दौरान किसी और फिल्म में काम नहीं कर सकते. उन्होंने कहा कि ऐश्वर्य एक म्यूजिशियन भी हैं, इसलिए म्यूजिक में वह जो चाहें कर सकते हैं, लेकिन एक्टर के तौर पर वह सिर्फ इस फिल्म पर ही ध्यान देंगे. आगे अनुराग ने यह भी कहा कि अगर परिवार के पास ऐश्वर्य को लेकर कुछ और प्लान तो उन्हें अभी बता दें।

