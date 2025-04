Japan US Tariff Economic Package : US टैरिफ युद्ध से मुकाबला करेगा जापान , सरकार ने आपातकालीन आर्थिक पैकेज की घोषणा की

Japan US Tariff Economic Package : दुनिया भर में चल US टैरिफ युद्ध से मुकाबला करने के लिए जापानी सरकार ने शुक्रवार को आपातकालीन आर्थिक उपायों की घोषणा की। खबरों के अनुसार, जापान के प्रधानमंत्री शिगेरु इशिबा (Japan’s Prime Minister Shigeru Ishiba) ने शुक्रवार को घोषणा की कि सरकार ने अमेरिकी आयात टैरिफ (US import tariffs) के प्रभाव को कम करने के लिए एक आपातकालीन आर्थिक पैकेज तैयार किया है। इस पैकेज में कंपनियों को वित्तीय सहायता देने के अलावा गैसोलीन की कीमतों में 10 येन (0.07 डॉलर) प्रति लीटर की कमी और जुलाई से तीन महीने तक बिजली बिल का आंशिक भुगतान शामिल है।

राहत पैकेज में पांच स्तंभ शामिल हैं, जिनमें कॉर्पोरेट वित्तपोषण के लिए समर्थन और उपभोग को प्रोत्साहित करने के लिए कदम शामिल हैं, जिसका उद्देश्य इस चिंता को दूर करना है कि अमेरिकी शुल्क जापान के निर्यात पर बोझ डाल सकते हैं और व्यापक अर्थव्यवस्था पर भारी असर डाल सकते हैं।

ये कदम वाशिंगटन के साथ द्विपक्षीय व्यापार वार्ता के दूसरे दौर से पहले उठाए गए, जो अगले सप्ताह होने की उम्मीद है।

सरकार ने अगले महीने से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 10 येन (0.070 डॉलर) प्रति लीटर की कमी करने तथा ऊर्जा बिलों पर सब्सिडी देने का भी वादा किया है।

छोटे और मंझले व्यवसायों को अधिक सहायता प्रदान करने के लिए सरकार ने कम ब्याज दरों पर ऋण देने के लिए अधिक कंपनियों को योग्य बनाने का निर्णय लिया है। इशिबा ने कहा कि उन्होंने मंत्रियों से इस मुद्दे पर पूरी कोशिश करने का निर्देश दिया है। इस पैकेज को सरकारी रिजर्व फंड से वित्तपोषित किया जाएगा, जिससे अतिरिक्त बजट की आवश्यकता नहीं होगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अप्रैल में जापानी कारों और ट्रकों पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की थी।