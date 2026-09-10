iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max के साथ Apple का पहला फ़ोल्डबल फ़ोन iPhone Duo लॉन्च, चेक करें- कीमत और फीचर्स

iPhone 18 Pro Series and iPhone Duo Price and Features : अमेरिका की दिग्गज टेक कंपनी Apple ने आखिरकार भारत और दुनिया भर में अपने लेटेस्ट iPhone 18 Pro मॉडल पेश कर दिये हैं। इस बार कंपनी ने बाज़ार में अपना पहला फोल्डेबल स्मार्टफ़ोन भी लॉन्च किया है, जिसे iPhone Duo नाम दिया गया है। आइये एपल के इन नए स्मार्टफोंस के स्पेसिफिकेशंस और कीमत के बारे में जान लेते हैं-

iPhone 18 Pro मॉडल्स के स्पेसिफिकेशंस

iPhone 18 Pro में 6.3-इंच का OLED Super Retina XDR डिस्प्ले है और iPhone 18 Pro Max में 6.9-इंच का OLED Super Retina XDR डिस्प्ले है। दोनों मॉडल में 1600 निट्स की पीक ब्राइटनेस और ProMotion टेक्नोलॉजी के साथ 120Hz तक का अडैप्टिव रिफ्रेश रेट मिलता है, साथ ही डिस्प्ले को Ceramic Shield 2 प्रोटेक्शन से सुरक्षित किया गया है।

एडवांस्ड डिस्प्ले टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए, Dynamic Island को फिर से डिज़ाइन किया गया है ताकि ज़्यादा जानकारी के लिए जगह बन सके। अपग्रेड किया गया Dynamic Island अब एक साथ तीन Live Activities दिखा सकता है, साथ ही iPhone 18 Pro मॉडल को सुरक्षित रूप से अनलॉक करने, खरीदारी को ऑथेंटिकेट करने, ऐप्स में साइन-इन करने और अन्य कामों के लिए Face ID की सुविधा भी देता रहता है।

ये स्मार्टफ़ोन A20 Pro चिप से चलते हैं, जिसे लेटेस्ट 2nm प्रोसेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बनाया गया है। इस चिपसेट में नया 6-कोर CPU, नया 7-कोर GPU और नया डुअल 16-कोर न्यूरल इंजन है। A20 Pro में M-सीरीज़ Apple सिलिकॉन से प्रेरित कस्टम पैकेजिंग का इस्तेमाल किया गया है, जो सिलिकॉन डाई को मेमोरी के बगल में रखती है। इससे मेमोरी चिप के थर्मल पाथ से हट जाती है और A20 Pro सीधे अगली पीढ़ी के वेपर चैंबर से जुड़ पाता है।

सिर्फ़ eSIM वाले मॉडल iPhone 18 Pro पर 36 घंटे तक और Pro Max मॉडल पर 45 घंटे तक वीडियो प्लेबैक देते हैं। iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max यूज़र्स को Siri AI का एक्सेस देते हैं, जो iOS 27 के साथ बीटा में आ रहा है। Siri AI पर्सनल कॉन्टेक्स्ट को समझकर यूज़र्स को मैसेज, ईमेल, फ़ोटो और दूसरी चीज़ों में उस समय जो चाहिए, उसे खोजने में मदद कर सकता है।

दोनों मॉडल में Apple का डिज़ाइन किया गया वायरलेस नेटवर्किंग चिप N1 है, जो WiFi 7, Bluetooth 6 और Thread को सपोर्ट करता है। इनमें Apple का अगली पीढ़ी का सेल्युलर मॉडेम सिस्टम C2 लगा है, जो सेल्युलर क्वालिटी और भरोसेमंदता में AI-पावर्ड सुधार लाता है। C2, C1X की तुलना में काफ़ी तेज़ी से अपलोड करता है और 15% कम एनर्जी इस्तेमाल करता है। इन डिवाइस में पीछे की तरफ़ नया 48MP फ़्यूज़न मेन कैमरा, 48MP अल्ट्रावाइड कैमरा और 48MP टेलीफ़ोटो कैमरा है, जबकि सामने 18MP का सेंटर-स्टेज फ्रंट कैमरा है।

दूसरे फ़ीचर: Face ID फेशियल रिकग्निशन के लिए TrueDepth कैमरा, एक्शन बटन, स्टीरियो स्पीकर, कैमरा कंट्रोल, स्पेशल अवेयरनेस के लिए दूसरी पीढ़ी का UWB चिप, रीडर मोड के साथ NFC, Apple इंटेलिजेंस, टाइम-लैप्स मोड, ऑडियो मिक्स में नए एल्गोरिदम, Apple रेफरेंस इमेज, इमेज मेटाडेटा और SynthID स्टैंडर्ड के लिए आने वाला सपोर्ट।

दोनों मॉडल कुल मिलाकर 40% रीसायकल किए गए मटीरियल से बने हैं, जिसमें बैटरी में 100% रीसायकल किया गया कोबाल्ट और एनक्लोजर में 85% रीसायकल किया गया एल्युमीनियम शामिल है। इनकी पेपर पैकेजिंग 100% फाइबर-बेस्ड है।

iPhone 18 Pro मॉडल्स की कीमत

iPhone 18 Pro मॉडल्स ब्लैक, सिल्वर, ग्लेशियर और बिल्कुल नए बरगंडी रंगों में उपलब्ध हैं। प्री-ऑर्डर 12 सितंबर से शुरू होंगे और इनकी बिक्री 18 सितंबर से शुरू होगी। iPhone 18 Pro के 256GB वेरिएंट की कीमत 164900 रुपये, 512GB वेरिएंट की कीमत 189900 रुपये, 1TB वेरिएंट की कीमत 239900 रुपये और 2TB वेरिएंट की कीमत 314900 रुपये है। iPhone 18 Pro Max के 256GB वेरिएन्ट की कीमत 179900 रुपये, 512GB वेरिएन्ट की कीमत 204900 रुपये, 1TB वेरिएन्ट की कीमत 254900 रुपये और 2TB वेरिएन्ट की कीमत 329900 रुपये है। कंपनी ने iPhone 18 Pro मॉडल के लिए कुछ नए एक्सेसरीज़ भी पेश किए हैं: MagSafe वाला TechWoven केस, MagSafe वाला क्लियर केस, MagSafe वाला सिलिकॉन केस, MagSafe वाला FineWoven वॉलेट, रिस्ट स्ट्रैप और क्रॉसबॉडी स्ट्रैप।

iPhone Duo के स्पेसिफिकेशन्स

एपल के पहले फोल्डेबल स्मार्टफ़ोन iPhone Duo में 7.6-इंच की अंदरूनी और 5.4-इंच की कवर सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले है। दोनों डिस्प्ले 120Hz रिफ्रेश रेट और 3000 निट्स की पीक ब्राइटनेस देती हैं। प्रीमियम नैनो-टेक्सचर फ़िनिश चकाचौंध और रिफ्लेक्शन को कम करती है, जिससे एक मैट सतह बनती है; इससे क्रीज़ कम दिखती है और छूने में भी यह बहुत अच्छा लगता है। अंदरूनी डिस्प्ले के नीचे एक नया FaceTime कैमरा है, जो इस्तेमाल में न होने पर छिपा रहता है ताकि स्क्रीन बिना किसी रुकावट के दिखे। डिस्प्ले में ProMotion और Always-On फ़ीचर भी हैं। इस साल के आखिर में, iPhone Duo USB-C वाले Apple Pencil को सपोर्ट करेगा, जिससे यूज़र्स दोनों में से किसी भी डिस्प्ले पर नोट्स ले सकेंगे, स्केच बना सकेंगे या डॉक्यूमेंट्स पर मार्क-अप कर सकेंगे। टच ID को साइड बटन में इंटीग्रेट किया गया है और यूज़र्स Apple Watch का इस्तेमाल करके भी डिवाइस को अनलॉक कर सकेंगे।

iPhone Duo के डिज़ाइन में कैमरा कंट्रोल भी है, जिससे कैमरा तेज़ी से चालू किया जा सकता है; इसमें बिल्कुल नया सिरी (Siri) कैमरा मोड भी शामिल है। इसे ज़बरदस्त मज़बूती के लिए ग्रेड 5 टाइटेनियम से बनाया गया है। इसके एनक्लोज़र में शानदार मिरर-पॉलिश फ़िनिश है और 3D-प्रिंटेड हिंज कवर में अलग तरह का माइक्रो-ब्लास्टेड फ़िनिश दिया गया है। सिरेमिक शील्ड इसके पिछले हिस्से को सुरक्षित रखती है, और सामने की तरफ लगी सिरेमिक शील्ड 2 में पिछली पीढ़ी के मुकाबले 3 गुना बेहतर स्क्रैच रेजिस्टेंस है। इसकी सतह को स्क्रैच-रेज़िस्टेंट कोटिंग और नैनो-टेक्सचर्ड कवर लेयर से सुरक्षित किया गया है।

नए A20 प्रो से चलने वाले iPhone Duo में एक एडवांस्ड थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसमें कस्टम-डिज़ाइन किया गया वेपर चैंबर और डुअल-बैटरी आर्किटेक्चर शामिल है, जो प्रो-लेवल परफॉर्मेंस देता है। इस डिवाइस के पिछले हिस्से में 48MP का फ्यूज़न मेन कैमरा और 48MP का फ्यूज़न अल्ट्रा-वाइड कैमरा है, और सामने की तरफ 12MP का सेंटर-स्टेज फ्रंट कैमरा है। कैमरा फ़ीचर्स में शामिल हैं: स्मार्ट टेक, हाई-रिज़ॉल्यूशन वाले पिछले कैमरों से सेल्फ़ी, डुओ प्रीव्यू, किड क्यू, डुओ फ़ेसटाइम, सिनेमैटिक इफ़ेक्ट्स, टाइम-लैप्स और ऑडियो मिक्स में नए एल्गोरिदम।

iOS 27 को iPhone डुओ के लिए खास तौर पर बनाया गया है। कंटेंट के लिए वर्टिकल स्पेस को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने के लिए लॉक स्क्रीन कंट्रोल, होम स्क्रीन पर डॉक, और ऐप नेविगेशन व कंट्रोल अब साइड में दिखाई देते हैं। जब iPhone डुओ खुला होता है, तो डिस्प्ले दो होम स्क्रीन पेज दिखाता है, जिसमें बाईं ओर ‘टुडे व्यू’ होता है — यह कस्टमाइज़ किए जा सकने वाले विजेट्स की एक वर्टिकली स्क्रॉल होने वाली लिस्ट है। स्टेटस बार में एक गोल, फ़्लेक्सिबल सिस्टम होता है जो स्क्रीन के कोने में फिट हो जाता है और वाई-फ़ाई, सेल्युलर स्ट्रेंथ, बैटरी वगैरह जैसी ज़रूरी जानकारी दिखाता है। डायनामिक आइलैंड को भी बाहरी और अंदरूनी डिस्प्ले के साइड में वर्टिकली फिट होने के लिए फिर से डिज़ाइन किया गया है, और यह लाइव एक्टिविटीज़ और अलर्ट दिखाने के लिए फैल जाता है।

यूज़र्स को इनर डिस्प्ले इस्तेमाल करने पर 31 घंटे तक का वीडियो प्लेबैक, आउटर डिस्प्ले इस्तेमाल करने पर 44 घंटे तक का वीडियो प्लेबैक और दोनों डिस्प्ले का बराबर इस्तेमाल करने पर हर चार्ज पर 24 घंटे तक का यूसेज मिलता है। iPhone Duo लगभग 20 मिनट में 50 प्रतिशत तक चार्ज हो सकता है या MagSafe या Qi2 चार्जर से वायरलेस तरीके से लगभग 30 मिनट में 50 प्रतिशत तक चार्ज हो सकता है।

इस मॉडल में दुनिया भर में सिर्फ़ eSIM वाला डिज़ाइन है, साथ ही iOS 27 में iPhone Handoff भी पेश किया गया है। Apple का बनाया वायरलेस नेटवर्किंग चिप N1, WiFi 7, Bluetooth 6 और Thread को सपोर्ट करता है, जबकि C2 सेल्युलर क्वालिटी और भरोसेमंदता में AI-पावर्ड सुधार लाता है। iPhone Duo IP68 रेटिंग के साथ स्पलैश, पानी और धूल से सुरक्षित है।

iPhone Duo कुल मिलाकर 35% रीसायकल किए गए मटीरियल से बना है, जिसमें बैटरी में 100% रीसायकल किया गया कोबाल्ट और 3D-प्रिंटेड हिंज कवर में 100% रीसायकल किया गया टाइटेनियम शामिल है। इसे 60% रिन्यूएबल एनर्जी से बनाया गया है और इसकी पेपर पैकेजिंग पूरी तरह से फाइबर-बेस्ड है।

iPhone Duo की कीमत

यह स्टार व्हाइट और नाइट स्काई रंगों में उपलब्ध है। प्री-ऑर्डर 16 अक्टूबर से शुरू होंगे और इसकी बिक्री 23 अक्टूबर से शुरू होगी। इस फोल्डेबल स्मार्टफ़ोन के 256GB वेरिएंट की कीमत 299900 रुपये, 512GB वेरिएंट की कीमत 324900 रुपये, 1TB वेरिएंट की कीमत 374900 रुपये और 2TB वेरिएंट की कीमत 449900 रुपये है। iPhone Duo एक्सेसरीज़ में iPhone Duo केस और किकस्टैंड वाला iPhone Duo फोलियो शामिल हैं।