  1. हिन्दी समाचार
  2. मनोरंजन
  3. ‘Mr Bean’ और ‘Mia Khalifa’ एक-दूसरे को कर रहे हैं डेट? ‘सीक्रेट रोमांस’ की खबरें वायरल

‘Mr Bean’ और ‘Mia Khalifa’ एक-दूसरे को कर रहे हैं डेट? ‘सीक्रेट रोमांस’ की खबरें वायरल

सोशल मीडिया पर इन दिनों बेहद चौंकाने वाली और अनपेक्षित जोड़ी को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। दिग्गज अभिनेता और कॉमेडियन रोवन एटकिंसन (Rowan Atkinson) यानी मिस्टर बीन (Mr Bean) और पूर्व एडल्ट स्टार मिया खलीफा (Mia Khalifa) के बीच कथित प्रेम संबंध (Relationship) की खबरें सोशल मीडिया (Social Media) पर जंगल की आग की तरह फैल रही हैं।

By संतोष सिंह 
Updated Date

लंदन: सोशल मीडिया पर इन दिनों बेहद चौंकाने वाली और अनपेक्षित जोड़ी को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। दिग्गज अभिनेता और कॉमेडियन रोवन एटकिंसन (Rowan Atkinson) यानी मिस्टर बीन (Mr Bean) और पूर्व एडल्ट स्टार मिया खलीफा (Mia Khalifa) के बीच कथित प्रेम संबंध (Relationship) की खबरें सोशल मीडिया (Social Media) पर जंगल की आग की तरह फैल रही हैं। वायरल पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि यह जोड़ी पिछले साल की गर्मियों से एक-दूसरे को गोपनीय रूप से डेट (Secret Dating) कर रही है। हालांकि, इन खबरों में कितनी सच्चाई है, इस पर अब तक सस्पेंस बना हुआ है?

पढ़ें :- एआर रहमान, बोले- मुस्लिम होने की मिली सजा? बीते आठ वर्षों में सांप्रदायिक सोच की वजह से बॉलीवुड में मिला कम काम

वायरल रिपोर्ट्स के अनुसार, यह कथित रिश्ता पिछले साल दक्षिण फ्रांस (South of France) में शुरू हुआ था। दावा किया जा रहा है कि दोनों ने पैपराजी और मीडिया की नजरों से बचकर बेहद निजी स्तर पर अपनी मुलाकातें जारी रखीं। सोशल मीडिया पर साझा किए जा रहे दावों में कहा गया है कि दोनों ने लग्जरी रिसॉर्ट्स और प्राइवेट याच (Yacht) पर साथ समय बिताया है। एक वायरल पोस्ट के मुताबिक, ‘बिना किसी इंस्टाग्राम क्लू और पैपराजी के, उन्होंने अपनी डिनर डेट्स को पूरी तरह ऑफ-ग्रिड रखा।’

रोवन एटकिंसन और मिया खलीफ़ा के डेटिंग की अफवाहें

नेटिजन्स के लिए ‘अनोखा क्रॉसओवर’

सोशल मीडिया पर इस खबर के आते ही मीम्स और प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई है। प्रशंसकों के लिए यह जोड़ी बिल्कुल अप्रत्याशित है। कुछ पोस्ट्स में बेनाम सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि, ‘दोस्त इस तालमेल को अजीब लेकिन प्रभावी बताते हैं. वह (मिया) ऊर्जा और राय लाती हैं, जबकि वह (रोवन) अपनी चुप्पी और कॉमेडी इतिहास की सबसे प्रभावशाली भौंहों (Eyebrows) के साथ संतुलन बनाते हैं.’ एक अन्य यूजर ने लिखा, ‘जो व्यक्ति बिना बोले पूरी दुनिया को हंसाता है, वह आज बिना एक शब्द कहे साल की सबसे बड़ी अफवाह का हिस्सा बन गया है।’

AI तस्वीरों और अफवाहों का खेल?

भले ही ये खबरें तेजी से वायरल हो रही हैं, लेकिन अभी तक न तो रोवन एटकिंसन और न ही मिया खलीफा की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने आया है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का सुझाव है कि इस अफवाह को हवा देने के पीछे AI द्वारा निर्मित (AI-generated) फर्जी तस्वीरों का हाथ हो सकता है, जो अक्सर सेलिब्रिटीज के नाम पर गलत सूचना फैलाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं।

कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं

पढ़ें :- Video-कीपैड फोन से सेल्फी लेने आये सिक्योरिटी गार्ड को अनुपम खेर ने गिफ्ट किया स्मार्ट फोन, बोले- धर्मेंद्र की मुस्कुराहट से ज्यादा खूबसूरत और कुछ भी नहीं

वर्तमान में, इन दावों की सत्यता की पुष्टि करने वाला कोई ठोस प्रमाण मौजूद नहीं है। रोवन एटकिंसन अपनी निजी जिंदगी को बहुत गोपनीय रखने के लिए जाने जाते हैं। जानकारों का मानना है कि जब तक कोई आधिकारिक बयान या स्पष्ट सार्वजनिक उपस्थिति नहीं देखी जाती, तब तक इसे केवल एक ‘इंटरनेट गॉसिप’ ही माना जाना चाहिए।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

'Mr Bean' और ‘Mia Khalifa’ एक-दूसरे को कर रहे हैं डेट? 'सीक्रेट रोमांस' की खबरें वायरल

'Mr Bean' और ‘Mia Khalifa’ एक-दूसरे को कर रहे हैं डेट? 'सीक्रेट...

एआर रहमान, बोले- मुस्लिम होने की मिली सजा? बीते आठ वर्षों में सांप्रदायिक सोच की वजह से बॉलीवुड में मिला कम काम

एआर रहमान, बोले- मुस्लिम होने की मिली सजा? बीते आठ वर्षों में...

पूर्व सांसद और अभिनेता गोविंदा ने बीएमसी चुनाव को लेकर दी अपनी प्रतिक्रिया, डेवलमेंट और ग्रोथ पर दिया अपना विजन

पूर्व सांसद और अभिनेता गोविंदा ने बीएमसी चुनाव को लेकर दी अपनी...

सांसद कंगना रनौत ने ऑस्कर विजेता सिंगर एआर रहमान को लेकर दिया विवादित बयान, गायक ने मिलने से किया था मना

सांसद कंगना रनौत ने ऑस्कर विजेता सिंगर एआर रहमान को लेकर दिया...

Video-कीपैड फोन से सेल्फी लेने आये सिक्योरिटी गार्ड को अनुपम खेर ने गिफ्ट किया स्मार्ट फोन, बोले- धर्मेंद्र की मुस्कुराहट से ज्यादा खूबसूरत और कुछ भी नहीं

Video-कीपैड फोन से सेल्फी लेने आये सिक्योरिटी गार्ड को अनुपम खेर ने...

CCL 2026 : मनोज तिवारी की घातक गेंदबाजी के सामने तेलुगू वॉरियर्स ने टेके घुटने, भोजपुरी दबंग्स ने 41 रन से जीता मैच

CCL 2026 : मनोज तिवारी की घातक गेंदबाजी के सामने तेलुगू वॉरियर्स...