  1. हिन्दी समाचार
  2. टेलीविजन
  3. Panchayat Season 5: क्या आप भी हैं ‘पंचायत’ के सीजन 5 के लिए बेक़रार, तो यहां जाने रिलीज डेट

Panchayat Season 5: क्या आप भी हैं ‘पंचायत’ के सीजन 5 के लिए बेक़रार, तो यहां जाने रिलीज डेट

मोस्ट फेमस वेबसिरीज़ पंचायत 4 आने के बाद लोग 5 वें सीजन का बेसब्री से कर रहे हैं।  डायरेक्टर दीपक कुमार मिश्रा की वेबसिरीज़ इतनी लोक प्रिय हो गयी की 4 सीजन आने के बाद भी 5वें सीजन के लिए बेकरार हैं।  इस सीरीज में जितेंद्र कुमार, नीना गुप्ता, रघुबीर यादव और चंदन रॉय जैसे कलाकार देखने को मिले. सीरीज के चारों सीजन दर्शकों से खूब तारीफें बटोर चुके हैं।  इसके सक्सेसफुल होने की वजह इसकी कास्ट और एक्टर्स की नेचुरल एक्टिंग है। इसके साथ ही इसकी कहानी इतनी नेचुरल लगती है कि यह दर्शकों को खुद से जोड़कर रखती है।  

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

मोस्ट फेमस वेब सीरीज़ पंचायत 4 आने के बाद लोग 5 वें सीजन का बेसब्री से कर रहे हैं।  डायरेक्टर दीपक कुमार मिश्रा की वेब सीरीज़ इतनी लोकप्रिय हो गयी की 4 सीजन आने के बाद भी 5वें सीजन के लिए बेकरार हैं।  इस सीरीज में जितेंद्र कुमार, नीना गुप्ता, रघुबीर यादव और चंदन रॉय जैसे कलाकार देखने को मिले. सीरीज के चारों सीजन दर्शकों से खूब तारीफें बटोर चुके हैं।  इसके सक्सेसफुल होने की वजह इसकी कास्ट और एक्टर्स की नेचुरल एक्टिंग है। इसके साथ ही इसकी कहानी इतनी नेचुरल लगती है कि यह दर्शकों को खुद से जोड़कर रखती है।  अब फैंस के लिए अच्छी खबर है कि सीजन 5 की रिलीज को लेकर कई अपडेट सामने आए हैं, जिससे फैंस के खुशी और बढ़ जाएगी। इस बात की कन्फर्मेशन अमेजन प्राइम वीडियो की तरफ से भी कर दी गई है।

पढ़ें :- आमिर खान किसके वजह से नहीं बनना चाहते थे Producer , एक्टर ने पॉडकास्ट में किया खुलासा

‘पंचायत सीजन 5’ कब होगी रिलीज?

बता दें ‘पंचायत सीजन 5’ साल 2026 तक रिलीज होगी. इसके अलावा आपको बता दें कि इसके पुराने सीजन की तरह इस सीजन को भी आप सिर्फ अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं।  एक रिपोर्ट के अनुसार एक्ट्रेस सान्विका, जिन्होंने सीरीज में रिंकी का रोल निभाया हैं, हाल ही उन्होंने ओटीटी प्ले को बताया कि पंचायत सीजन 5 की तैयारी चल रही है।  उन्होने कहा की अगले साल तक आ सकती है। इसके अलावा चंदन कुमार ने भी बताया कि स्क्रिप्ट पर काम चल रहा है, लेकिन शूटिंग अभी शुरू नहीं हुई है।

पंचायत 4 और 5 का रिकैप

जैसे की पिछले सीजन  में देखा गया था कि मंजू देवी गांव के चुनाव में हार जाती हैं और क्रांति देवी नई प्रधान बनती हैं। वहीं, जितेंद्र कुमार जिन्होंने सचिव जी का किरदार निभाया था, वे अपने कैट के एग्जाम में पास हो जाते हैं। अब दर्शकों को उम्मीद है कि पांचवें सीजन में सचिव जी और रिंक की लव स्टोरी आगे बढ़ेगी।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Panchayat Season 5: क्या आप भी हैं ‘पंचायत’ के सीजन 5 के लिए बेक़रार, तो यहां जाने रिलीज डेट

Panchayat Season 5: क्या आप भी हैं ‘पंचायत’ के सीजन 5 के...

Bigg Boss 19: विधायक है तान्या मित्तल का एक्स बॉयफ्रेंड , सुनकर शहबाज हुए हैरान

Bigg Boss 19: विधायक है तान्या मित्तल का एक्स बॉयफ्रेंड , सुनकर...

Bigg Boss 19: तान्या मित्तल का आवेद दरबार पर है Crush , ये सुनते ही नगमा कुछ ऐसा कहा सुनकर लोगों के उड़े होश

Bigg Boss 19: तान्या मित्तल का आवेद दरबार पर है Crush ,...

Bigboss 19: वीकेंड का वार नहीं होस्ट करेंगे सलमान , ये दो स्टार लेंगे घरवालों की क्लास

Bigboss 19: वीकेंड का वार नहीं होस्ट करेंगे सलमान , ये दो...

Bigg Boss 19 : शहबाज बदेशा ने बिग बॉस से इन कंटेस्टेंट्स को बाहर करने की ये खास विनती

Bigg Boss 19 : शहबाज बदेशा ने बिग बॉस से इन कंटेस्टेंट्स...

Bigg Boss 19: बिगबॉस 19 बना कोचिंग सेंटर, कुनिका और गौरव के बीच हुई सब्जियों पर बहस

Bigg Boss 19: बिगबॉस 19 बना कोचिंग सेंटर, कुनिका और गौरव के...