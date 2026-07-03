अरविंद केजरीवाल, बोले- PM मोदी को जवाब देना होगा, आप उन लोगों को क्यों बचा रहे हैं जिन्होंने लाखों राम भक्तों की आस्था को लूटा?

गोवा। अयोध्या राम मंदिर में हुई चढ़ावा चोरी पर AAP राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल (AAP National Convener Arvind Kejriwal) ने शुक्रवार को प्रेस कांफ्रेंस कर कहा कि गोवा और पूरे भारत से लाखों श्रद्धालुओं ने श्री राम मंदिर के निर्माण के लिए आस्था के साथ दान दिया। आज, सोने के गहनों, चांदी की ईंटों, हीरों, नकद दान और लगभग 200 करोड़ रुपये मूल्य के चढ़ावे की चोरी के आरोपों ने उस आस्था को हिलाकर रख दिया है।

CCTV फुटेज में सिर्फ़ 40 दिनों में चोरी की 70 घटनाएं कैद हुईं

उन्होंने कहा कि कथित तौर पर 2 करोड़ रुपये मूल्य की ज़मीन राम मंदिर ट्रस्ट को सिर्फ़ 10 मिनट में 18 करोड़ रुपये में बेच दी गई। इस प्रोजेक्ट से जुड़े इंजीनियरों ने कथित तौर पर रिकॉर्ड पर कहा कि निर्माण के टेंडर मंज़ूर करने के लिए 40% कमीशन की मांग की गई थी। CCTV फुटेज में सिर्फ़ 40 दिनों में चोरी की 70 घटनाएं कैद हुईं। उन्होंने कहा कि यह तो बस शुरुआत भर है।

ऐसे में कोई कैसे कह सकता है कि प्रधानमंत्री को इसकी कोई जानकारी नहीं थी?

आज हर भक्त के मन में एक ही सवाल है: क्या असली दोषियों को सज़ा मिलेगी? 2 करोड़ रुपये की ज़मीन राम मंदिर ट्रस्ट को 18 करोड़ रुपये में बेची गई, मंदिर का चढ़ावा चोरी हुआ और CCTV में 70 चोरियां पकड़ी गईं। ऐसे में कोई कैसे कह सकता है कि प्रधानमंत्री को इसकी कोई जानकारी नहीं थी?

IB ने राम मंदिर ट्रस्ट में कथित तौर पर चंदे की चोरी और गड़बड़ियों के बारे में प्रधानमंत्री को 12 रिपोर्ट सौंपी

केजरीवाल ने कहा कि राम मंदिर ट्रस्ट में पूरी तरह से प्रधानमंत्री के चुने हुए सदस्य शामिल हैं, जिनमें चंपत राय भी हैं। सख़्त कानूनी कार्रवाई करने के बजाय, सरकार ने सिर्फ़ अपने लोगों को बचाने पर ध्यान दिया है। IB ने राम मंदिर ट्रस्ट में कथित तौर पर चंदे की चोरी और गड़बड़ियों के बारे में प्रधानमंत्री को 12 रिपोर्ट सौंपी थीं। जो नेता देश भर में हर एक वोटर और बूथ पर नज़र रखता है, उसे अपनी नाक के नीचे हो रहा करोड़ों का घोटाला कैसे दिखाई नहीं दिया? PM मोदी को जवाब देना होगा। आप उन लोगों को क्यों बचा रहे हैं जिन्होंने लाखों राम भक्तों की आस्था को लूटा?

बिना सही FIR दर्ज किए ही एक SIT बना दी गई

उन्होंने कहा कि बिना सही FIR दर्ज किए ही एक SIT बना दी गई, जिसके पास गिरफ़्तारी करने, छापेमारी करने या समन जारी करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं था। जब AAP नेता संजय सिंह ने ज़मीन घोटाले के सबूत पेश किए, तो SIT ने कहा कि उसके पास ज़मीन या निर्माण से जुड़े मामलों की जांच करने का अधिकार नहीं है।

केजरीवाल ने कहा कि 2021 में भी ठीक ऐसा ही हुआ था। एक ऐसी ही SIT बनाई गई थी और बिना किसी गिरफ़्तारी या कार्रवाई के चुपचाप उसे भंग कर दिया गया था। एक बहुत ही असामान्य कदम उठाते हुए, आरोपियों को पुलिस कस्टडी में लिए या उनसे पूछताछ किए बिना सीधे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया, जिससे उन्हें आसानी से ज़मानत मिल गई। चंपत राय ने भले ही कागज़ों पर इस्तीफ़ा दे दिया हो, लेकिन वे अब भी मंदिर के कामकाज की देखरेख कर रहे हैं।

बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह ने कहा है कि अगर वे कुछ बोलते हैं, तो “बहुत प्रभावशाली लोगों” के नाम सामने आएंगे और उनकी अपनी सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। बाबा बागेश्वर धाम ने भी कहा है कि इसमें ताकतवर लोग शामिल हैं और बोलने से उन्हें खतरा हो सकता है। जब राजनीतिक नेता और आध्यात्मिक हस्तियां कहती हैं कि वे शामिल लोगों का नाम लेने से डरती हैं, तो देश को जवाब मिलना चाहिए। किन ताकतवर लोगों को बचाया जा रहा है, और क्यों?”

बीजेपी और उसके नेता सच में भगवान राम में विश्वास नहीं करते और न ही उनका सम्मान करते हैं। अगर वे ऐसा करते, तो ईश्वरीय न्याय का डर उन्हें उनके मंदिर में चढ़ाए गए पवित्र चढ़ावे को लूटने से रोकता। उनके लिए, भगवान राम सिर्फ़ एक राजनीतिक प्रतीक हैं, जिनका इस्तेमाल वोट पाने और चंदा इकट्ठा करने के लिए किया जाता है। यह हैरानी की बात है कि भव्य राम मंदिर के बनने के ढाई साल बाद भी, गृह मंत्री अमित शाह ने पूजा करने या भगवान राम का आशीर्वाद लेने के लिए एक बार भी वहां का दौरा नहीं किया है।

फिर भी, पिछले ढाई सालों में, वोट मांगते समय उन्होंने अपने भाषणों और इंटरव्यू में 42 बार भगवान राम और राम मंदिर का नाम लिया है। “वे वोट पाने के लिए हर राजनीतिक रैली में भगवान राम का नाम लेते हैं, लेकिन उनके पास सच्ची भक्ति के लिए समय नहीं है। अयोध्या राम मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था और भावनाओं से गहराई से जुड़ा हुआ है। यहां जिस तरह की चोरी हुई है, वह अभूतपूर्व है। अगर मंदिर से कोई मूर्ति या गहना चोरी हो जाता है, तो वे आमतौर पर अलग-थलग घटनाएं होती हैं। लेकिन इतने लंबे समय तक चोरी करने वाला एक व्यवस्थित, संगठित माफिया ऐसा कुछ है जिसे हमने पहले कभी नहीं देखा।

राम मंदिर घोटाले के असली मास्टरमाइंड की पहचान की जानी चाहिए, उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए

श्री राम जन्मभूमि करोड़ों भक्तों के लिए बहुत ज़्यादा भावनात्मक महत्व रखती है। यह चोरी का कोई मामूली मामला नहीं है। राम मंदिर घोटाले के असली मास्टरमाइंड की पहचान की जानी चाहिए, उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए, जेल भेजा जाना चाहिए और सबसे कड़ी सज़ा दी जानी चाहिए। उन्हें क्यों बचाया जा रहा है? किसे बचाया जा रहा है? इसके पीछे कौन लोग हैं? आज, हर कोई यही सवाल पूछ रहा है: बड़े लोगों को क्यों बचाया जा रहा है, और उन्हें कौन बचा रहा है?

चंपत राय पीएम मोदी के खास आदमी हैं: अरविंद केजरीवाल

उन्होंने ये भी कहा,कि पीएम मोदी को सब पता था। उन्होंने ट्रस्ट बनाया, उस ट्रस्ट के अंदर जितने लोग थे, वो मोदी जी के अपने आदमी हैं। चंपत राय पीएम मोदी के खास आदमी हैं। उन्होंने चंपत राय को मंदिर का सर्वेसर्वा बनाया। सारा पावर और मैनेजमेंट चंपत राय के पास था। चंपत राय के बिना मंदिर में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता था। जो लोग कह रहे हैं कि पीएम मोदी को ये सब पता नहीं था, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि इतनी चोरी इतने दिनों से चल रही थी, मोदी जी को पता नहीं चला? उस ट्रस्ट के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रतिनिधि भी है, उसने भी मोदी जी को कुछ नहीं बताया?