रेखा गुप्ता पर हुए हमले पर अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान, बोले-मुझे विश्वास है दिल्ली पुलिस उचित कार्रवाई करेगी

नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (Rekha Gupta) पर बुधवार को हुए हमले पर पूर्व मुख्यमंत्री व आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) का बड़ा बयान सामने आया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुआ हमला बेहद निंदनीय है। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में विचारों का मतभेद और विरोध स्वीकार्य है, लेकिन हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि दिल्ली पुलिस (Delhi Police) उचित कार्रवाई करेगी। आशा है कि मुख्यमंत्री पूरी तरह सुरक्षित और स्वस्थ हों।

दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने आधिकारिक तौर पर सीएम रेखा गुप्ता पर हमला करने वाले राजेश भाई खिमजी भाई सकरिया (Rajesh Bhai Khimji Bhai Sakaria) को अरेस्ट कर लिया है।वहीं, कपिल मिश्रा ने कहा कि ये सिर्फ हमला नहीं था बल्कि उन्हें मारने की कोशिश थी। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक, दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने आरोपी के परिवार से संपर्क किया है। आरोपी की मां भानु बेन ने कहा कि उनका बेटा पशु प्रेमी है और डॉग वाले मुद्दे को लेकर दुखी था। इस वजह से वो दिल्ली गया था।

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, दिल्ली पुलिस (Delhi Police) आरोपी से ये पूछताछ कर रही है कि क्या राजेश भाई खिमजी इससे पहले CM आवास जनसुनवाई (Jan Sunwai) के दौरान आ चुका है या नहीं। पुलिस यह भी जानने की कोशिश कर रही है आरोपी से कि अगर वह आज से पहले भी जनसुनवाई में मुख्यमंत्री के आवास पर पहुंचा था तो क्या उस दौरान भी उसने मुख्यमंत्री पर हमला करने की प्लानिंग की थी या नहीं।