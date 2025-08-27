  1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. आसाराम को राजस्थान हाईकोर्ट से लगा बड़ा झटका, एक बार फिर जोधपुर की सेंट्रल जेल में करना होगा सरेंडर

आसाराम को राजस्थान हाईकोर्ट से लगा बड़ा झटका, एक बार फिर जोधपुर की सेंट्रल जेल में करना होगा सरेंडर

राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan High Court) से बुधवार को आसाराम (Asaram) को बड़ा झटका लगा है। जनवरी 2025 के तीसरे सप्ताह से लगातार जेल से बाहर चल रहे आसाराम (Asaram)  की अंतरिम जमानत बढ़ाने से हाईकोर्ट ने इंकार कर दिया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद अब आसाराम (Asaram)  को एक बार फिर जोधपुर की सेंट्रल जेल (Jodhpur Central Jail) में सरेंडर करना होगा।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan High Court) से बुधवार को आसाराम (Asaram) को बड़ा झटका लगा है। जनवरी 2025 के तीसरे सप्ताह से लगातार जेल से बाहर चल रहे आसाराम (Asaram)  की अंतरिम जमानत बढ़ाने से हाईकोर्ट ने इंकार कर दिया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद अब आसाराम (Asaram)  को एक बार फिर जोधपुर की सेंट्रल जेल (Jodhpur Central Jail) में सरेंडर करना होगा।

पढ़ें :- EC ने चार राज्यों की पांच विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का किया ऐलान, 19 जून को वोटिंग और मतगणना 23 को

जानकारी के अनुसार, राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan High Court) में आसाराम (Asaram)  की ओर से अंतरिम जमानत बढ़ाने के लिए याचिका दायर की गई थी। जस्टिस दिनेश मेहता और जस्टिस विनीत कुमार माथुर की डबल बेंच ने याचिका पर सुनवाई की थी। कोर्ट ने 29 अगस्त तक अंतरिम जमानत बढ़ाने के साथ ही अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में तीन वरिष्ठ चिकित्सकों का मेडिकल बोर्ड बनाने का निर्देश दिया था, जिसमें दो कार्डियक और एक न्यूरोलॉजी विशेषज्ञ शामिल थे। कोर्ट ने आसाराम (Asaram)  की जांच के बाद मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट ईमेल के जरिए रजिस्ट्रार ज्यूडिशियल को भेजने का आदेश दिया था। बुधवार को सुनवाई के दौरान सिविल अस्पताल अहमदाबाद (Civil Hospital Ahmedabad) की रिपोर्ट का अवलोकन करने के बाद कोर्ट ने आसाराम (Asaram) की अंतरिम जमानत बढ़ाने से इंकार कर दिया। इस फैसले से आसाराम (Asaram)  को बड़ा झटका लगा है।

आसाराम की सेहत ठीक है : रिपोर्ट

आसाराम (Asaram) की ओर से अधिवक्ताओं ने दलील दी कि फिलहाल गुजरात हाईकोर्ट (Gujarat High Court) से भी उन्हें 3 सितंबर तक अंतरिम जमानत मिली हुई है, इसलिए उनकी जमानत बढ़ाई जानी चाहिए। वहीं, सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता और राजकीय अधिवक्ता दीपक चौधरी ने कहा कि सिविल अस्पताल की रिपोर्ट के अनुसार आसाराम (Asaram)  की सेहत ठीक है, इसलिए जमानत बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है।

तो चिकित्सकीय सुविधा ले सकते हैं

पढ़ें :- आसाराम की अंतरिम जमानत बढ़ने पर डरा शाहजहांपुर ने रहने वाला रेप पीड़िता परिवार, बताया जान का खतरा

हाईकोर्ट ने रिपोर्ट देखने के बाद अंतरिम जमानत बढ़ाने से इंकार कर दिया। हालांकि, कोर्ट ने आसाराम (Asaram)  को स्वतंत्रता दी है कि यदि भविष्य में बीमारी की आशंका हो तो वे तत्काल चिकित्सकीय सुविधा ले सकते हैं और नए सिरे से हाईकोर्ट में आवेदन कर सकते हैं।

 

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

आसाराम को राजस्थान हाईकोर्ट से लगा बड़ा झटका, एक बार फिर जोधपुर की सेंट्रल जेल में करना होगा सरेंडर

आसाराम को राजस्थान हाईकोर्ट से लगा बड़ा झटका, एक बार फिर जोधपुर...

गणेश चतुर्थी में सोने में आया उछाल, चांदी हुइ सस्ती

गणेश चतुर्थी में सोने में आया उछाल, चांदी हुइ सस्ती

प्राइवेट स्‍कूलों में महंगी किताब मामले में दिल्‍ली हाईकोर्ट ने की सुनवाई, NCERT, CBSE और सरकार को भेजा नोटिस

प्राइवेट स्‍कूलों में महंगी किताब मामले में दिल्‍ली हाईकोर्ट ने की सुनवाई,...

फोन चोरी होने पर Sanchaar Sathi पोर्टल बनेगा मददगार, मिल जायेगा फोन करना पड़ेगा ये आसान काम

फोन चोरी होने पर Sanchaar Sathi पोर्टल बनेगा मददगार, मिल जायेगा फोन...

अगर मुझे गिरफ्तार करना चाहते हो तो कर लो गिरफ्तार, ED के मनमुताबिक बयान पर साइन करने से साफ़ मना कर दिया: सौरभ भारद्वाज

अगर मुझे गिरफ्तार करना चाहते हो तो कर लो गिरफ्तार, ED के...

आज गणेश चतुर्थी पर शेयर बाजार रहेगा बंद, त्यौहारों में स्टॉक मार्केट में इतनी रहेंगी छुट्टियां

आज गणेश चतुर्थी पर शेयर बाजार रहेगा बंद, त्यौहारों में स्टॉक मार्केट...