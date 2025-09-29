Asia Cup : सीएम योगी, अखिलेश और यूपी पुलिस ने अपने-अपने अंदाज में दी टीम इंडिया को बधाई, कहा- 'मैदान कोई भी हो...जीतेगा भारत'

टीम इंडिया (Team India) ने सूर्या ब्रिगेड के नेतृत्व में रविवार को खेले गए एशिया कप के फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान को पांच विकेट से हराकर रिकॉर्ड 9वीं बार एशिया कप (Asia Cup) अपने नाम किया है। यह रोमांचक मैच दुबई में खेला गया। भारत की जीत के बाद देशभर में जश्न का माहौल है।
लखनऊ। टीम इंडिया (Team India) ने सूर्या ब्रिगेड के नेतृत्व में रविवार को खेले गए एशिया कप के फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान को पांच विकेट से हराकर रिकॉर्ड 9वीं बार एशिया कप (Asia Cup) अपने नाम किया है। यह रोमांचक मैच दुबई में खेला गया। भारत की जीत के बाद देशभर में जश्न का माहौल है।
एशिया कप (Asia Cup) को रिकॉर्ड 9वीं बार जीतने पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) ने भी टीम इंडिया (Team India) को बधाई दी है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि चाहे कोई भी मैदान हो, भारत हमेशा विजयी रहेगा। भारतीय क्रिकेट टीम के प्रत्येक खिलाड़ी को हार्दिक बधाई’। अंत में सीएम योगी (CM Yogi ) ने जय हिंद लिखा।
'मैदान' कोई भी हो, विजय सदा भारत की ही होगी…
भारतीय क्रिकेट टीम के प्रत्येक खिलाड़ी का हार्दिक अभिनंदन!
जय हिंद 🇮🇳
— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) September 28, 2025
वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करके जीत पर भारतीय टीम को बधाई दी। उन्होंने लिखा, कि एकता ही जीत की नींव है। भारतीय क्रिकेट टीम के सभी एकजुट खिलाड़ियों, कोचों, सहयोगी स्टाफ और देशवासियों को एशिया कप (Asia Cup) जीतने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं’।
एकता जीत की बुनियाद होती है। एशिया कप जीतने पर भारतीय क्रिकेट टीम के सभी एकजुट खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों, सपोर्टिंग स्टाफ़ व देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएँ!
— Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) September 28, 2025
इसके अलावा यूपी पुलिस (Up Police) ने भी पाक को धूल चटाने पर टीम इंडिया (Team India) की सराहना की है। एक्स पर पोस्ट करके लिखा कि, ‘दशहरे की जीत से लेकर दिवाली की चमक तक, आतिशबाजी जल्दी शुरू हो जाती है, टीम इंडिया (Team India) एशिया कप (Asia Cup) जीतती है, दिलों और स्कोरबोर्ड को समान रूप से रोशन करती है’।
From Dussehra’s triumph to Diwali’s sparkle, the fireworks start early! ✨🏏
Team India lifts the Asia Cup and lights up hearts and scoreboards alike. 🏆💙
Jai Hind #TeamIndia. #INDvPAK #DussehraToDiwali #AsiaCupFinal#TilakVarma#IndianCricket pic.twitter.com/w16yvW5JXj
— UP POLICE (@Uppolice) September 28, 2025