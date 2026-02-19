चौहान पट्टी बस टर्मिनल पर खुली ‘अटल कैंटीन’, दिल्लीवासियों को सिर्फ 5 रुपये पौष्टिक भोजन

चौहान पट्टी बस टर्मिनल (करावल नगर) पर 'अटल कैंटीन' (Atal Canteen) की शुरुआत की गई है, जहां मात्र 5 रुपये में पौष्टिक और स्वच्छ भोजन मिलेगा। दिल्ली के स्लम इलाकों और प्रमुख बस टर्मिनलों पर खोली जा रही 100 अटल कैंटीनों (Atal Canteen) की श्रृंखला में यह एक है, जो 25 दिसंबर 2025 से शुरू की गई है।
नई दिल्ली। चौहान पट्टी बस टर्मिनल (करावल नगर) पर ‘अटल कैंटीन’ (Atal Canteen) की शुरुआत की गई है, जहां मात्र 5 रुपये में पौष्टिक और स्वच्छ भोजन मिलेगा। दिल्ली के स्लम इलाकों और प्रमुख बस टर्मिनलों पर खोली जा रही 100 अटल कैंटीनों (Atal Canteen) की श्रृंखला में यह एक है, जो 25 दिसंबर 2025 से शुरू की गई है। इस पहल का उद्देश्य, जिसे भाजपा (BJP) ने अपने चुनावी वादे में शामिल किया था, गरीबों और जरूरतमंदों को कम कीमत पर भरपेट भोजन उपलब्ध कराना है, जिसमें दाल, सब्जी, रोटी और चावल शामिल हैं।
'अटल कैंटीन' दिल्लीवासियों को सिर्फ 5 रु में भरपेट भोजन करा रही है
चौहान पट्टी बस टर्मिनल पर खुली 'अटल कैंटीन' करावल नगर विधानसभा वासियों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराएगी#AtalCanteen pic.twitter.com/B4yHtgmTay
