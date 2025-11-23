Australian Open 2025: भारत के बैडमिंटन स्टार लक्ष्य सेन ने जीता ऑस्ट्रेलियन ओपन, जापान के यूसी तनाका को फाइनल में हराया

Australian Open 2025: भारत के स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने इतिहास रचा दिया है। उन्होंने जापान के यूसी तनाका को हराकर ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का खिताब अपने नाम कर लिया है। इस भारतीय खिलाड़ी ने अपने मज़बूत डिफेंस और तेज़ अटैक के शानदार मेल से एकतरफा जीत दर्ज की है। इस मैच का स्कोर 21-15 और 21-11 रहा। सेन ने 2025 सीज़न का अपना पहला टाइटल जीता है।

लक्ष्य सेन ने सिडनी में सुपर 500 ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतकर टाइटल जीतने का लंबा सूखा खत्म किया। उन्होंने जापान के यूसी तनाका को 21-15, 21-11 से हराना उनके अब तक के सबसे आसान फाइनल में से एक था। एक हफ्ते की कड़ी मेहनत के बाद जीतने पर, उन्होंने अपनी इंडेक्स फिंगर को कानों में डालकर और आँखें बंद करके शोर को रोकने का इशारा किया। यह सेन का तीसरा सुपर 500 टाइटल है, और उन्होंने हांगकांग से हारने के बाद, इस साल का अपना दूसरा फाइनल जीता। यह एक शानदार हफ्ता था जहां सेन ने अपने ही देश के आयुष शेट्टी और चाउ टिएन चेन को कड़े मुकाबलों में हराया।