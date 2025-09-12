Hong Kong Open: सात्विक-चिराग ने सेमीफाइनल में पहुंचे, क्वार्टर फाइनल में मलेशियाई जोड़ी को दी मात

  1. हिन्दी समाचार
Hong Kong Open: हांगकांग ओपन 2025 में सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की टॉप भारतीय जोड़ी सेमीफाइनल में पहुंच गयी है। मेंस डबल्स के क्वार्टर फाइनल में भारतीय जोड़ी ने जुनैदी आरिफ और रॉय किंग यप की मलेशियाई जोड़ी को 2-1 से मात दी। अब सात्विक-चिराग की जोड़ी सेमीफाइनल में चाइनीज ताइपे की जोड़ी से भिड़ेगी।

Hong Kong Open: हांगकांग ओपन 2025 में सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की टॉप भारतीय जोड़ी सेमीफाइनल में पहुंच गयी है। मेंस डबल्स के क्वार्टर फाइनल में भारतीय जोड़ी ने जुनैदी आरिफ और रॉय किंग यप की मलेशियाई जोड़ी को 2-1 से मात दी। अब सात्विक-चिराग की जोड़ी सेमीफाइनल में चाइनीज ताइपे की जोड़ी से भिड़ेगी।

क्वार्टर फाइनल में मुकाबले का हाल

हांगकांग ओपन 2025 में मेंस डबल्स के क्वार्टर फाइनल में सात्विक-चिराग की जोड़ी को मलेशियाई जोड़ी से कड़ी टक्कर मिली। पहले सेट को भारतीय जोड़ी ने 21-14 से अपने नाम किया और मैच में 1-0 की बढ़त बना ली। इसके बाद दूसरे सेट में जुनैदी आरिफ और रॉय किंग यप की जोड़ी ने शानदार वापसी करने के साथ 20-22 से जीत हासिल की। ऐसे में मैच 1-1 से बराबरी पर आ गया।

हालांकि, तीसरे और निर्णायक सेट में सात्विक और चिराग की जोड़ी ने 21-16 से एकतरफा जीत दर्ज की और अपने नाम किया और तीन सेटों तक चले इस मैच को भारतीय जोड़ी ने 2-1 से अपने नाम किया। बता दें कि सेमी-फाइनल में भारतीय जोड़ी के सामने चेन चेंग कुआन और लिन बिंग-वेई की चाइनीज ताइपे की जोड़ी होगी।

दूसरी तरफ, मेंस सिंगल्स क्वार्टर फाइनल मैच में दो भारतीय खिलाड़ी अपने सामने होंगे। जहां लक्ष्य सेन का सामना हमवतन खिलाड़ी आयुष शेट्टी से होगा। जीतने वाले को सेमीफाइनल का टिकट मिलेगा।

