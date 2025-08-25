नाबालिग छात्र के पास नहीं थे 30 रुपए, ऑटो चालक ने जड़े थप्पड़, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

  1. हिन्दी समाचार
एक नाबालिग छात्र के पास 30 रुपए न होने के कारण उसे तीन थप्पड़ खाने पड़े। थप्पड़ मारने वाले ऑटो चालक को बिल्कुल भी शर्म नहीं आई। इस दौरान वहां मौजूद लोग नाबालिग छात्र के पीटने का वीडियो बनाते रहे, लेकिन उसकी मदद करने के लिए कोई भी आगे नहीं आया। अब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लोग ऑटो चालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे है। वहीं कुछ लोग ऑटो चालक को सही बोल रहे है।

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में आप देख सकते है कि एक नाबालिग छात्र ऑटो से उतर कर अपनी जेब चेक करता है तो उसमे पैसें नही होते है। इस पर ऑटो से पैसे न होने पर माफी मांगता है। इस बात पर ऑटो चालक को गुस्सा आ जाता है और वह ऑटो से उतर कर नाबालिग छात्र को दो थप्पड़ मार देता है। डर के कारण छात्र जब चालक के पैर छूता है तो वह उसे फिर एक थप्पड़ मार देता और ऑटो लेकर वहां से चला जाता है। इस दौरान वहां मौजूद लोग सिर्फ घटना क्रम का वीडियो बनाते रहते है। कोई भी आगे बढ़कर छात्र की मदद नहीं करता है। वहीं ऑटो में भी पहले से कुछ यात्री बैठे हुए है। वो भी छात्र की मदद नहीं करते है। अब इस मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो पर लोग जमकर ऑटो चालक को बुरा भला बोल रहे है। एक व्यक्ति ने वीडियो पर कमेंट करते हुए कहा कि मारना उचित नही था हो सकता है उसकी मजबूरी हो। वहीं एक व्यक्ति ने कहा कि ऑटो चालक पर कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं एक ने लिखा कि ऑटो चालक चालक बोल रहा है शराब पीने के पैसे है और किराए देने के नहीं।

