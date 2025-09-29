Bigboss 19 : आवेज.. आप सलमान खान नहीं हो’, एविक्शन से सुपरस्टार ने क्यों कही यह बात?

सुपरस्टार सलमान खान का शो बिगबॉस 19 का वीकेंड वार एकदम जबर्दस्त था। जिसे देखने के बाद लोगों को खूब मजा आया है। सलमान खान ने घरवालों के साथ जमकर मस्ती की, लेकिन फिर आई एलिमिनेशन की घड़ी। कौन सा खिलाड़ी घर से बेघर होगा, उसके नाम का ऐलान करने से पहले वरुण धवन ने ‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’ ने सरप्राइज देते हुए ऐलान किया कि पब्लिक ने गौरव खन्ना और मृदुल तिवारी को सेफ कर दिया है। नीलम गिरी भी सुरक्षित हो गई थीं।

एविक्शन से पहले हुआ ड्रामा अब बाकी बचे थे अशनूर कौर, आवेज दरबार और प्रणित मोरे। बता दें इस वीक का एविक्शन काफी अलग था, इसलिए घरवालों को काफी हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। सलमान खान ने तीनों खिलाड़ियों से जाकर मुख्य द्वार के पास खड़े होने को कहा। आवेज दरबार बीच में खड़े हुए थे और उनके दाएं-बाएं अशनूर कौर और प्रणित मोरे खड़े हुए थे। बीच में खड़े आवेज ने अशनूर कौर और प्रणित मोरे का हाथ पकड़ा हुआ था। वह ठीक उस अंदाज में खड़े थे, जैसे सलमान खान फिनाले में विजेता के नाम का ऐलान करते वक्त खड़े होते हैं। यह बात सलमान ने नोटिस की।

“आप सलमान खान नहीं हो” सलमान खान ने आवेज दरबार से कहा, “आवेज.. आप सलमान खान नहीं हो, और यह फिनाले नहीं है।” सलमान खान के यह कहते ही आवेज ने फौरन दोनों खिलाड़ियों का हाथ छोड़ दिया। इसके बाद मुख्य द्वार खोल दिया गया और सलमान खान ने तीनों खिलाड़ियों से दरवाजे के पीछे जाकर खड़े होने को कहा। सलमान खान ने अभिषेक से पूछा कि किसके जाने का उन्हें ज्यादा दुख होगा तो उन्होंने कहा- तीनों में से कोई भी जाएगा तो मुझे बुरा लगेगा। लेकिन किसी एक को तो बाहर होना ही था। एविक्शन की गाज आवेज दरबार पर गिरी और वह इस नाटकीय एविक्शन में बाहर हो गए।