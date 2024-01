Ayodhya Train Route : अयोध्या रूट की 10 ट्रेनें 22 जनवरी तक रद्द, 35 का रूट डायवर्ट, देखें लिस्ट

Ayodhya Train Route : अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह (Ram Mandir Pran Pratishtha Ceremony) से पहले सिंगल ट्रैक को डबल करने (Track Doubling) और इलेक्ट्रिफिकेशन (Electrification) से जुड़ा काम किया जा रहा है। जिसके चलते मंगलवार 16 से 22 जनवरी 2024 तक राम नगरी में ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित रहेंगी। रेलवे की ओर से वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन समेत 10 एक्सप्रेस ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं, जबकि दून एक्सप्रेस सहित 35 ट्रेनें वैकल्पिक रूट से चलेंगी।

उत्तर रेलवे लखनऊ डिवीजन की वरिष्ठ मंडल वाणिज्यिक प्रबंधक रेखा शर्मा के मुताबिक, अयोध्या कैंट से आनंद विहार (दिल्ली) तक जाने वाली वंदे भारत ट्रेन (Vande Bharat Train) को ट्रैक मेंटिनेंस (Track Maintenance) की वजह से पहले 15 जनवरी तक के लिए रद्द किया गया था। अब यह ट्रेन 22 जनवरी तक रद्द रहेंगी। रेलवे के मुताबिक, अयोध्या में भगवान रामलला के प्राण-प्रतिष्ठा समारोह की तैयारी को देखते हुए अयोध्या रेलवे खंड सिंगल ट्रैक को डबल करने को प्राथमिकता दे रहा है जिसके तहत ट्रैक को डबल करने का काम तेजी से हो रहा है।

In order to undertake the infrastructure related works on Lucknow-Barabanki-Ayodhya Cantt.-Shahganj-Zafrabad section over Lucknow Division, Northern Railway will partially cancel/divert following trains on the dates shown against each:- pic.twitter.com/lxs3T06dtD

