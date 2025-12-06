Babasaheb Ambedkar Mahaparinirvan Diwas : सीएम योगी का बड़ा ऐलान, बाबा साहब की हर मूर्ति पर बाउंड्रीवाल बनेगी, लगेगा छत्र

Babasaheb Ambedkar Mahaparinirvan Diwas : बाबा साहब भीमराव आंबेडकर की पुण्यतिथि ( Mahaparinirvan Diwas) के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने गरीबों, दलितों और समाज के कमजोर तबके की बेहतरी के लिए कई बड़े ऐलान किए। राजधानी लखनऊ में बाबा साहब को पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद इस मौके पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में सीएम योगी (CM Yogi) ने कहा कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों, संविदा कर्मचारियों और सफाई कर्मचारियों को न्यूनतम मानदेय देने का निर्णय ले लिया गया है। कारपोरेशन का गठन भी हो गया है। एक-दो महीने के अंदर यह सुनिश्चित हो जाएगा कि इन कर्मचारियों को न्यूनतम मानदेय की गारंटी मिले। इसके साथ ही सीएम योगी ने कहा कि बाबा साहब की मूर्तियों के साथ अब कोई शरारती तत्व छेड़छाड़ नहीं कर पाएगा। हर मूर्ति के चारों ओर बाउंड्रीवाल बनाई जाएगी। जहां मूर्ति के ऊपर छत्र नहीं होगा वहां छत्र लगाकर बाबा साहब की मूर्ति का पूरा सम्मान और सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी।

सीएम योगी (CM Yogi) ने कहा कि प्रदेश की हर दलित, मलिन बस्ती, अनुसूचित जाति बस्तियों और जनजाति बस्तियों को कनेक्टिविटी की योजनाओं से जोड़ा जाएगा।सीएम योगी (CM Yogi) ने कहा कि यद्यपि ग्राम्य और नगर विकास विभाग ने ज्यादातार बस्तियों को कनेक्टिविटी से जोड़ दिया है लेकिन यदि फिर भी कोई भी बस्ती रह गई हो तो उसे जोड़ा जाएगा। बाबा साहब को नमन करते हुए सीएम योगी ने कहा कि आज का दिन हम सबके लिए एक प्रेरणा दिवस है। बाबा साहब ने फर्श से अर्श तक की दूरी यानि जमीन से आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए जो परिश्रम किया, जिन कठिनाइयों से वे जूझे वो अतुलनीय है। उन्होंने कोटि-कोटि दलितों-पिछड़ों-वंचितों को एक सम्मानजनक जीवन जीने देने का नया अवसर उपलब्ध कराया। आज का दिन उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का दिवस है।

श्रद्धांजलि सभा में सीएम योगी (CM Yogi) ने कहा कि बाबा साहब ने भारत के संविधान की प्रस्तावना में न्याय, समता और बंधुता ये तीन शब्द रखे थे। आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) के नेतृत्व में देश में आज उस प्रकार के अभियान चल रहे हैं। गरीब को राशन, वंचित को मकान, हर गरीब के घर में शौचालय, समाज की मुख्य धारा के साथ जुड़कर स्वास्थ्य की बेहतरीन सुविधा हर गरीब को प्राप्त हो सके, घरौंदी के माध्यम से आपको आपकी जमीन का मालिकाना हक उपलब्ध कराने की व्यवस्था हो, यह सब उसी के तहत है। सीएम योगी (CM Yogi) ने कहा कि दुर्भाग्य से तुष्टिकरण की नीति पर चलने वाले दल न सिर्फ देश का नुकसान कर रहे हैं बल्कि बाबा साहब की भावनाओं का भी अपमान कर रहे हैं। कार्यक्रम में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, मंत्री असीम अरुण सहित कई अन्य वरिष्ठ नेताओं ने भी अपने विचार व्यक्त किए।