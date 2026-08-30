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Badminton : 15 वर्षीय शटलर तन्वी पत्री का बड़ा कारनामा, इंडोनेशिया में जीता पहला इंटरनेशनल खिताब

Badminton News : भारत की उभरती हुई बैडमिंटन खिलाड़ी तन्वी पत्री ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने पोंटियानाक इंटरनेशनल चैलेंजर चैंपियन बनीं। 15 साल की इस प्रतिभाशाली शटलर का यह पहला इंटरनेशनल खिताब है।

By Abhimanyu 
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Badminton News : भारत की उभरती हुई बैडमिंटन खिलाड़ी तन्वी पत्री ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने पोंटियानाक इंटरनेशनल चैलेंजर चैंपियन बनीं। 15 साल की इस प्रतिभाशाली शटलर का यह पहला इंटरनेशनल खिताब है।

पढ़ें :- PV Sindhu : भारत की स्टार शटलर पीवी सिंधु ने रचा इतिहास, पहली बार जीता जापान ओपन

इंडोनेशिया में हुए पोंटियानक इंटरनेशनल चैलेंज के विमेंस सिंगल्स के फाइनल में 15 साल की तन्वी ने 82वें नंबर पर मौजूद दक्षिण कोरियाई प्रतिद्वंद्वी मिन सन किम को सिर्फ़ 32 मिनट में 21-5, 21-6 से हराया। एशियाई U15 चैंपियन रह चुकीं तन्वी का इस साल का प्रदर्शन अच्छा रहा है; वह चैलेंजर सर्किट में चार फ़ाइनल तक पहुँची हैं और अब इंडोनेशिया में खिताब भी जीता है। सेमीफ़ाइनल में, उन्होंने कनाडा की टॉप सीड और वर्ल्ड रैंकिंग में 51वें नंबर की खिलाड़ी रेचल चेन को हराया था।

इस साल वह इंडियन नेशनल्स के फ़ाइनल में भी पहुँची थीं, लेकिन सूर्या तामिरी से हार गईं और भारत की सबसे कम उम्र की नेशनल चैंपियन बनने का मौका चूक गईं। हालांकि, भारतीय बैडमिंटन जगत में उनके टैलेंट को काफी सराहा गया है, और अनुभवी खिलाड़ी पीवी सिंधु ने भी अपने कुछ सोशल मीडिया पोस्ट में उन्हें भारतीय बैडमिंटन का भविष्य बताया था। दूसरी ओर, भारत के जिनपॉल सोना पुरुषों के सिंगल्स फ़ाइनल में रनर-अप रहे; उन्हें घरेलू खिलाड़ी रिची रिचार्डो से 22-24, 19-21 से हार का सामना करना पड़ा।

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