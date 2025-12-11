बांग्लादेश में हुई चुनाव की घोषणा, सभी 300 सीटों पर 12 फरवरी को होगा मतदान

  1. हिन्दी समाचार
नई दिल्ली। बांग्लादेश (bangladesh) में आने वाले नए साल में 12 फरवरी को अपना राष्ट्रीय चुनाव कराने जा रहा है। यह चुनाव बांग्लादेश के राजनीतिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत है। यह अगस्त 2024 में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को सत्ता से हटाने वाले छात्र-नेतृत्व वाले विद्रोह के बाद पहला राष्ट्रीय चुनाव होगा। नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद यूनुस (Muhammad Yunus) के नेतृत्व वाला अंतरिम प्रशासन तब से देश पर शासन कर रहा है। उसी दिन जुलाई चार्टर पर एक राष्ट्रीय जनमत संग्रह (national referendum) भी होगा, जिसमें कार्यकारी शक्तियों पर अंकुश लगाने और न्यायिक स्वतंत्रता को मजबूत करने सहित राज्य संस्थानों में महत्वपूर्ण सुधारों का प्रस्ताव है।

बांग्लादेश के सभी 300 संसदीय सीटों के लिए मतदान एक साथ होगा। मुख्य चुनाव आयुक्त एएमएम नासिर उद्दीन ने गुरुवार को राज्य टेलीविजन बीटीवी और राज्य रेडियो बांग्लादेश बेतार पर राष्ट्र के नाम संबोधन में इसकी घोषणा की। अगले चुनाव बांग्लादेश के इतिहास में पहली बार दोहरे चुनाव होंगे। कार्यक्रम की घोषणा के अनुसार, उम्मीदवार 29 दिसंबर 2025 को अपने नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। उम्मीदवार 22 जनवरी 2026 से चुनाव से 48 घंटे पहले तक प्रचार कर सकते हैं। चुनाव आयोग ने लगभग 127.6 मिलियन मतदाताओं के लिए 42,761 मतदान केंद्रों और 2,44,739 बूथों की योजना को अंतिम रूप दे दिया है। मतदान सुबह 7:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक होगा। जिन निर्वाचन क्षेत्रों में केवल एक उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा है, वहां “कोई वोट नहीं” का विकल्प होगा। पहली बार पर्यावरण की रक्षा के लिए प्रचार पोस्टर पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। विदेश में रहने वाले लोगों के लिए पोस्टल बैलेट के लिए एक ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली है और बुधवार शाम तक, लगभग 2,97,000 लोगों ने पंजीकरण कराया था। उनके मतपत्रों पर केवल पार्टी और स्वतंत्र प्रतीक होंगे, उम्मीदवार के नाम नहीं और मतदान समाप्त होने से पहले रिटर्निंग अधिकारियों को प्राप्त होने चाहिए।

