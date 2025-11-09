Bariatric Surgery : श्रीलंका के पूर्व कप्तान अर्जुन रणतुंगा का बैरिएट्रिक सर्जरी ने बदल दिया पूरा लुक, जानिए विस्तार से इसके बारे में

नई दिल्ली। श्रीलंकाई क्रिकेट टीम (Sri Lankan Cricket Team) के पूर्व कप्तान अर्जुन रणतुंगा (Former captain Arjuna Ranatunga) की हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीर इन दिनों खूब चर्चा में बनी हुई है। वह एक दम से बदले-बदले से नजर आ रहे हैं। अपने खेल के दिनों की तुलना में अब वह एकदम फिट और दुबले-पतले दिखाई दे रहे हैं। तमिल यूनियन की 125वीं वर्षगांठ समारोह (Tamil Union’s 125th Anniversary Celebrations) में अपने पूर्व साथियों सनथ जयसूर्या, अरविंद डी सिल्वा और मुथैया मुरलीधरन के साथ उनकी तस्वीर को लेकर प्रशंसकों के मन में कई सवाल उठ रहे हैं। आखिर रणतुंगा इतने फिट कैसे नजर आ रहे हैं, वेट लॉस के लिए उन्होंने क्या उपाय किया है?

वायरल तस्वीर को लेकर कुछ लोगों ने रणतुंगा के स्वास्थ्य को लेकर भी चिंता जताई, क्योंकि अब तक उनका शरीर काफी भारी-भरकम था। फिर अचानक ये परिवर्तन कैसे हुआ? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रणतुंगा ने वजन कम कराने के लिए बैरिएट्रिक सर्जरी (Bariatric Surgery) कराई है, जिसके चलते उनकी लुक में इस तरह का अविश्वसीनय बदलाव देखा जा रहा है।

जानिए बैरिएट्रिक सर्जरी के बारे में

अब बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये बैरिएट्रिक सर्जरी (Bariatric Surgery) क्या होती है और इसके क्या लाभ होते हैं? बैरिएट्रिक सर्जरी की जरूरत किन स्थितियों में होती है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ ने बताया कि मौजूदा के समय में मोटापा सिर्फ एक लाइफस्टाइल की समस्या नहीं है, बल्कि एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या बन चुकी है। कई बार डाइटिंग, एक्सरसाइज या दवाओं से भी वजन कम नहीं होता। ऐसे में डॉक्टर बैरिएट्रिक सर्जर की सलाह देते हैं। यह सर्जरी उन लोगों के लिए जीवन बदलने वाला विकल्प साबित हो सकती है जिनका वजन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और जिनकी सेहत लगातार बिगड़ रही है।

आइए जानते हैं इसके फायदे और किन लोगों को करानी चाहिए ये सर्जरी ?

बैरिएट्रिक सर्जरी (Bariatric Surgery) वजन घटाने वाली सर्जरी है, जिसमें पेट के आकार को छोटा कर दिया जाता है। ये प्रक्रिया मोटापे से ग्रस्त लोगों के पाचन तंत्र में बदलाव लाकर उन्हें वजन कम करने और मधुमेह-उच्च रक्तचाप जैसी स्वास्थ्य समस्याओं में सुधार लाने में मदद करती है। पाचन तंत्र में परिवर्तन के माध्यम से शरीर में कैलोरी और पोषक तत्वों की मात्रा को भी कंट्रोल में रखने में मदद करती है जिससे वजन घटाया जा सकता है।

किन लोगों को करानी चाहिए ये सर्जरी?

स्वास्थ्य विशेषज्ञ बताते हैं कि बैरिएट्रिक सर्जरी (Bariatric Surgery) की जरूरत हर किसी को नहीं होती है। इसे तभी किया जाता है जब वजन घटाने के लिए अन्य उपाय काम नहीं कर रहे होते हैं। आमतौर पर जिन लोगों का बॉडी मास इंडेक्स (BMI) 40 या उससे ज्यादा हो, वजन बढ़ने के कारण डायबिटीज, हाइपरटेंशन, स्लीप एपनिया या हृदय की बीमारी हो गई हो या फिर वजन बढ़ने के कारण चलने-फिरने में परेशानी हो रही हो, ऐसे लोगों को इस सर्जरी से लाभ मिल सकती है।

सर्जरी के कुछ महीनों के भीतर ही 50-70 फीसदी तक अतिरिक्त वजन कम हो सकता है। इतना ही नहीं,सर्जरी के बाद टाइप-2 डायबिटीज के मरीजों की ब्लड शुगर भी सामान्य होने लगती है।

क्या कहते हैं विशेषज्ञ?

स्वास्थ्य विशेषज्ञ ने बताया कि बैरिएट्रिक सर्जरी (Bariatric Surgery) कोई कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट नहीं है, बल्कि ये मोटापे से जुड़ी गंभीर बीमारियों से बचाव का उपाय है। यह जीवन की गुणवत्ता को सुधार सकती है और लंबे समय तक स्वस्थ रहने में मदद करती है। हालांकि सभी लोगों के लिए ये सर्जरी नहीं है। शरीर की स्थिति और वढ़ने वजन के कारण होने वाली समस्याओं को देखते हुए ही डॉक्टर बैरिएट्रिक सर्जरी (Bariatric Surgery) कराने की सलाह देते हैं।