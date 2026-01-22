  1. हिन्दी समाचार
  2. एस्ट्रोलोजी
  3. Basant Panchami 2026 Date :  बसंत पंचमी पर पूजा करने से पुराने दोष कम होते है,  जानें कब मनाई जाएगी

Basant Panchami 2026 Date :  बसंत पंचमी पर पूजा करने से पुराने दोष कम होते है,  जानें कब मनाई जाएगी

ऋतुराज बसंत का आगमन होने वाला है। बसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा कहा जाता है।बंसत  पंचमी पर मां सरस्वती ​की विधिवत पूजा की जाता है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Basant Panchami 2026 Date :  बसंत पंचमी पर पूजा करने से पुराने दोष कम होते है,  जानें कब मनाई जाएगी

Basant Panchami 2026 Date :  बसंत पंचमी पर पूजा करने से पुराने...

22 जनवरी 2026 का राशिफल: आज सेहत पर ध्यान दें, कार्यक्षेत्र में सहयोग मिलेगा...जानिए क्या कहते हैं आपके सितारे?

22 जनवरी 2026 का राशिफल: आज सेहत पर ध्यान दें, कार्यक्षेत्र में...

Basant Panchami 2026 :  बसंत पंचमी के दिन पहनें पीले वस्त्र , मां सरस्वती को अर्पित करें पीले मिष्ठान और फूल

Basant Panchami 2026 :  बसंत पंचमी के दिन पहनें पीले वस्त्र ,...

Budh Gochar 2026 Rashifal : ग्रहों के राजकुमार बुध इस दिन करेंगे शनि की राशि में प्रवेश, इन 3 राशियों की बदलेगी किस्मत

Budh Gochar 2026 Rashifal : ग्रहों के राजकुमार बुध इस दिन करेंगे...

21 जनवरी 2026 का राशिफल: इन राशि के लोगों की आज सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, नए संपर्क लाभ देंगे

21 जनवरी 2026 का राशिफल: इन राशि के लोगों की आज सामाजिक...

Basant Panchami 2026 : बसंत पंचमी पर कला की देवी सरस्वती की करें पूजा , जानें शुभ मुहूर्त और महत्व

Basant Panchami 2026 : बसंत पंचमी पर कला की देवी सरस्वती की...