BCCI Elections: बीसीसीआई के कौन-से पद के लिए किसने किया नामांकन? राजीव शुक्ला ने दी जानकारी

BCCI Elections: बीसीसीआई के अगले अध्यक्ष के नाम को लेकर 20 सितंबर को दिल्ली में हुई बैठक के बाद पूर्व क्रिकेटर मिथुन मन्हास का नाम निकलकर सामने आया है। मन्हास बीसीसीआई अध्यक्ष पद की रेस में सबसे आगे बताए जा रहे हैं। बोर्ड के नए पदाधिकारियों का चुनाव 28 सितंबर को मुंबई में होने वाली वार्षिक आम बैठक (AGM) में होगा। जिसके बाद स्थिति पूरी तरह साफ हो जाएगी। इस बीच नामांकन दाखिल करने पर पहुंचे राजीव शुक्ला ने जानकारी दी है कि कौन-से पद के लिए किसने नामांकन किया है।

मुंबई में बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने रविवार को मीडिया से बातचीत में कहा, “मैं नामांकन दाखिल करने आया हूँ। एक पैनल तैयार है, जिसमें अध्यक्ष पद के लिए मिथुन मन्हास, उपाध्यक्ष पद के लिए मैं, सचिव पद के लिए देवजीत सैकिया, संयुक्त सचिव पद के लिए प्रभतेज सिंह भाटिया और कोषाध्यक्ष पद के लिए रघुराम भट्ट का नाम शामिल है। गवर्निंग काउंसिल के लिए तय नामों के लिए नामांकन हो चुका है। इसलिए, अगले कार्यकाल के लिए एक नई संस्था का गठन किया जा रहा है। सभी को शुभकामनाएं।” दिल्ली के पूर्व कप्तान मिथुन मन्हास ने आज दोपहर बाद समय सीमा से पहले ही मुंबई स्थित बीसीसीआई मुख्यालय में बीसीसीआई अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन दाखिल कर दिया।

मिथुन मन्हास का बीसीसीआई अध्यक्ष बनना तय

क्रिकबज़ की रिपोर्ट के अनुसार, पूर्व भारतीय टेस्ट क्रिकेटर रघुराम भट्ट भी बीसीसीआई में नए पद के दावेदार हैं। रविवार को बीसीसीआई चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने मुंबई में होंगे। देश के लिए दो टेस्ट मैच खेल चुके 67 वर्षीय भट्ट को कौन सा पद मिलेगा, यह अभी तय नहीं है। वह रविवार को दिल्ली में थे। उम्मीदवारों को अंतिम निर्णय रविवार सुबह ही बताया जाएगा, नामांकन दाखिल करने की समय सीमा समाप्त होने से कुछ घंटे पहले। एक सूत्र ने बताया, “सभी को मुंबई जाने के लिए कहा गया है।”

वेबसाइट की रिपोर्ट में आगे मन्हास (45), जिन्होंने 1998 से 2016 तक 18 साल के घरेलू करियर में 157 प्रथम श्रेणी मैच खेले हैं, अन्य दावेदारों और उम्मीदवारों की उच्च प्रोफ़ाइल को देखते हुए एक आश्चर्यजनक विकल्प के रूप में उभरे हैं। सौरव गांगुली का नाम आखिरी मिनट तक दौड़ में रहा, जैसा कि हरभजन सिंह का था, लेकिन मन्हास को समर्थन मिलता दिख रहा था। उन्हें 28 सितंबर के चुनाव और वार्षिक आम बैठक (एजीएम) के लिए जम्मू और कश्मीर क्रिकेट संघ (जेकेसीए) द्वारा नामित किया गया है।

यह स्पष्ट नहीं है कि मन्हास का नाम कैसे तय हुआ। शनिवार रात दिल्ली में बैठक में शामिल एक उच्च पदस्थ सूत्र ने कहा कि 90 प्रतिशत संभावना है कि मन्हास अध्यक्ष पद के लिए पसंद किए जाएंगे। एक अन्य मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, मिथुन मन्हास को किसी तरह की चुनौती नहीं मिलेगी और वह निर्विरोध अध्यक्ष चुने जाएंगे।