शपथ लेने से पहले CM रेखा गुप्ता का बड़ा फैसला! ‘शीशमहल’ में नहीं रहेगा कोई, इस काम के लिए होगा इस्तेमाल

शपथ लेने से पहले CM रेखा गुप्ता का बड़ा फैसला! ‘शीशमहल’ में नहीं रहेगा कोई, इस काम के लिए होगा इस्तेमाल

CM Rekha Gupta will not live in 'Sheeshmahal': दिल्ली भाजपा के प्रदेश कार्यालय में बुधवार शाम रेखा गुप्ता को विधायक दल नेता चुना गया। वह दिल्ली नई सीएम के रूप में आज शपथ लेंगी। इससे पहले रेखा गुप्ता ने 'शीशमहल' को लेकर बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने फैसला किया है कि वह उस बंगले में नहीं रहेंगी, जहां पर बतौर सीएम अरविंद केजरीवाल रहा करते थे।