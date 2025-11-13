  1. हिन्दी समाचार
चुनाव के नतीजे से पहले पटना में नीतीश कुमार के लिए 'टाइगर अभी जिंदा है' के लगे पोस्टर

बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे कल यानी 14 नवंबर को आ जाएंगे। चुनाव के नतीजे से पहले सत्तापक्ष और विपक्ष की तरफ से अपने अपने दावे किए जा रहे हैं। इन सबके बीच जेडीयू मुख्यालय में शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समर्थन में 'टाईगर अभी जिंदा है' का बड़ा पोस्टर लगाया गया है।

By शिव मौर्या 
Bihar Election Result: बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे कल यानी 14 नवंबर को आ जाएंगे। चुनाव के नतीजे से पहले सत्तापक्ष और विपक्ष की तरफ से अपने अपने दावे किए जा रहे हैं। इन सबके बीच जेडीयू मुख्यालय में शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समर्थन में ‘टाईगर अभी जिंदा है’ का बड़ा पोस्टर लगाया गया है। इसमें नीतीश कुमार की मुस्कुराती हुई ​तस्वीर दिख रही है। पोस्टर के अंदर बड़े अक्षरों में टाइगर अभी जिंदा है लिखा हुआ है।

दरअसल, दूसरे चरण के चुनाव के बाद आए एग्जिट पोल्स ने बिहार में एनडीए गठबंधन के पक्ष में रुझान दिखाए हैं। कई चैनलों ने संकेत दिया है कि नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए सरकार बनाने की स्थिति में हो सकता है। वहीं, राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता तेजस्वी यादव ने चुनाव के बाद आये ‘एग्जिट पोल’ को खारिज करते हुए बुधवार को कहा कि प्रदेश में महागठबंधन बड़ी जीत की तरफ बढ़ रहा है और 18 नवंबर को वह मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।

तेजस्वी ने कहा कि, भाजपा के प्रभाव में मीडिया अपनी विश्वसनीयता खो चुका है और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह जैसा सर्वे चाहते हैं उसी के हिसाब से आंकड़े जनता के सामने पेश किये जाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के समय लाहौर पर भारत का कब्जा करवाया था। झारखंड और बंगाल में ‘एग्जिट पोल’ में भाजपा को जिताया था और अब बिहार में उसी भूमिका का निर्वहन कर रहा हैं। उन्होंने कहा कि, देश मे मीडिया की विश्वसनीयता निम्नतम स्तर पर पहुंच गई है और एक दिन पहले इसी मीडिया ने फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र को जीते जी मार दिया था। उन्होंने कहा कि हास्य का विषय है कि कुछ भाजपाई नेताओं में धर्मेंद्र के निधन पर शोक भी व्यक्त कर दिया था।

