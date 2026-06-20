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बेंगलुरु में मोबाइल स्नैचर के साथ हुआ ऐसा कि वीडियो बन गया इंटरनेट की चर्चा

बेंगलुरु का एक सीसीटीवी वीडियो शनिवार को सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। वीडियो में एक मोबाइल स्नैचर सड़क पर चल रहे शख्स का फोन छीनकर स्कूटी से भागने की कोशिश करता है…

By Harsh Gautam 
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Viral-video: बेंगलुरु का एक सीसीटीवी वीडियो शनिवार को सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। वीडियो में एक मोबाइल स्नैचर सड़क पर चल रहे शख्स का फोन छीनकर स्कूटी से भागने की कोशिश करता है। तभी पास में मौजूद एक मजदूर तुरंत अपनी सूझबूझ दिखाते हुए स्कूटी के सामने बोरी फेंक देता है। संतुलन बिगड़ने से आरोपी सड़क पर गिर जाता है। इसके बाद जो हुआ, उसने सभी को हैरान कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक गिरने और घबराहट के बीच आरोपी को हार्ट अटैक आया और उसकी मौत हो गई। यह पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई और देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गई।

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वीडियो सामने आने के बाद इंटरनेट पर लोगों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। कई यूजर्स ने मजदूर की बहादुरी की तारीफ करते हुए कहा कि उसकी सतर्कता से एक बड़ी वारदात टल गई। वहीं कुछ लोगों ने इसे इंस्टेंट कर्मा बताते हुए लिखा कि अपराध का अंजाम आखिरकार सामने आ ही गया। हालांकि कुछ यूजर्स ने यह भी कहा कि किसी भी घटना पर निष्कर्ष निकालने से पहले आधिकारिक जांच का इंतजार करना चाहिए।  

फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और वायरल वीडियो भी जांच का हिस्सा बनाया गया है। घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि भीड़भाड़ वाले इलाकों में मोबाइल स्नैचिंग जैसी वारदातों पर कैसे प्रभावी तरीके से रोक लगाई जाए। सोशल मीडिया पर यह वीडियो शनिवार के सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले वायरल क्लिप्स में शामिल हो गया।

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