  1. हिन्दी समाचार
  2. एस्ट्रोलोजी
  3. Bhanu Saptami 2026 Special : भानु सप्तमी गहरा आध्यात्मिक महत्व रखती है,व्रत से जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आयेगा

Bhanu Saptami 2026 Special : भानु सप्तमी गहरा आध्यात्मिक महत्व रखती है,व्रत से जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आयेगा

सूर्य देव की पूजा को समर्पित भानु सप्तमी सनातनियों द्वारा मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण त्योहार है। यह दिन सूर्य देव की आराधना के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है, जिन्हें जीवन, शक्ति और ऊर्जा का स्रोत माना जाता है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

Bhanu Saptami 2026 Special :  सूर्य देव की पूजा को समर्पित भानु सप्तमी सनातनियों द्वारा मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण त्योहार है। यह दिन सूर्य देव की आराधना के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है, जिन्हें जीवन, शक्ति और ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। भक्त अच्छे स्वास्थ्य, समृद्धि और आध्यात्मिक कल्याण की कामना करते हुए सूर्य की पूजा करते हैं। अनुष्ठानों में मंत्रों का जाप, सूर्य को जल और प्रार्थना अर्पित करना और विशेष पूजा-अर्चना करना शामिल है, जिनका उद्देश्य सूर्य की दिव्य ऊर्जा का दोहन करना है। यह दिन उन लोगों के लिए विशेष महत्व रखता है जो सूर्य की शक्तियों में विश्वास करते हैं और मानते हैं कि वे रोगों को दूर कर जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकती हैं।

पढ़ें :- Maha Shivaratri 2026 : काशी विश्वनाथ मंदिर में विधि-विधान के साथ गणेश पूजन से महाशिवरात्रि पर्व का उत्सव प्रारंभ, 13 फरवरी को बाबा को लगेगी हल्दी

व्रत की तारीख, समय, मुहूर्त और तिथि
व्रत की तारीखः रविवार, 08 फरवरी 2026 तिथिः शुक्ल पक्ष, सप्तमी (माघ माह)
महत्वपूर्ण समय (संदर्भ स्थान के लिए):
सप्तमी तिथि प्रारंभः 02:54 AM, 08 फरवरी 2026 (IST)
सप्तमी तिथि समाप्तः प्रातः 05:01, 09 फरवरी 2026 (IST)
स्नान/पूजा मुहूर्तः सुबह 05:26 से 07:13 बजे तक, 08 फरवरी 2026 (भारतीय समयानुसार)

सूर्य जयंती
भानु सप्तमी, जिसे सूर्य सप्तमी, माघी सप्तमी, अचला सप्तमी, सूर्य जयंती और रथ सप्तमी के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू परंपरा में गहरा आध्यात्मिक महत्व रखती है। यह माघ माह के शुक्ल पक्ष (चंद्रमा के बढ़ते चरण) के सातवें दिन मनाई जाती है।

जीवन शक्ति
इस दिन को विशेष रूप से सूर्य जयंती के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इसी दिन सूर्य देव ने संसार को प्रकाशित किया और ब्रह्मांड में प्रकाश और जीवन का संचार किया। सूर्य को समस्त ऊर्जा, जीवन शक्ति और जीवन का स्रोत माना जाता है और हिंदू पूजा में इसका विशेष स्थान है। यह दिन सूर्य को श्रद्धा अर्पित करने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए समर्पित है।

आध्यात्मिक शुद्धि
भक्तगण भानु सप्तमी को श्रद्धापूर्वक प्रार्थना और अनुष्ठानों के साथ मनाते हैं, सूर्योदय के समय सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए विशेष मंत्रों का जाप करते हैं। ऐसा माना जाता है कि सूर्य देव सच्चे मन से उनकी पूजा करने वालों को अनेक लाभ प्रदान करते हैं। इस शुभ दिन पर प्रार्थना करने वालों को धन, दीर्घायु, अच्छे स्वास्थ्य और स्फूर्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके अलावा, ऐसा माना जाता है कि भानु सप्तमी पर उपवास करने से शारीरिक और आध्यात्मिक शुद्धि होती है।

पढ़ें :- Ruby's luck connection : माणिक पहनते ही किस्मत चमक उठेगी , लाता है क्लैरिटी

सूर्य की सात किरण
भानु सप्तमी का गहरा ब्रह्मांडीय और आध्यात्मिक महत्व है, क्योंकि यह वह दिन है जब सूर्य देव अपने स्वर्ण रथ पर सवार होकर पृथ्वी पर अवतरित हुए थे। हिंदू पौराणिक कथाओं में इस महत्वपूर्ण अवसर को एक दिव्य घटना के रूप में दर्शाया गया है, जिसमें सूर्य देव अपनी पूर्ण आभा के साथ सात घोड़ों द्वारा खींचे गए एक भव्य रथ पर सवार हुए थे। प्रत्येक घोड़ा सूर्य की सात किरणों में से एक का प्रतिनिधित्व करता है, जो ऊर्जा, जीवन शक्ति और ऊर्जा के विभिन्न पहलुओं को दर्शाती हैं। ऐसा माना जाता है कि सूर्य के सारथी अरुण ने पृथ्वी को सूर्य की तीव्र गर्मी से बचाया, जिससे पृथ्वी सूर्य की शक्ति से अभिभूत न हो जाए। यह प्रतीकवाद सूर्य की पोषणकारी भूमिका को रेखांकित करता है, जो बिना किसी हानि के प्रकाश और ऊष्मा प्रदान करता है, और शक्ति और करुणा के बीच आवश्यक संतुलन की याद दिलाता है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Bhanu Saptami 2026 Special : भानु सप्तमी गहरा आध्यात्मिक महत्व रखती है,व्रत से जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आयेगा

Bhanu Saptami 2026 Special : भानु सप्तमी गहरा आध्यात्मिक महत्व रखती है,व्रत...

Maha Shivaratri 2026 : काशी विश्वनाथ मंदिर में विधि-विधान के साथ गणेश पूजन से महाशिवरात्रि पर्व का उत्सव प्रारंभ, 13 फरवरी को बाबा को लगेगी हल्दी

Maha Shivaratri 2026 : काशी विश्वनाथ मंदिर में विधि-विधान के साथ गणेश...

Ruby's luck connection : माणिक पहनते ही किस्मत चमक उठेगी , लाता है क्लैरिटी

Ruby's luck connection : माणिक पहनते ही किस्मत चमक उठेगी , लाता...

Maha Shivaratri 2026 : महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर अर्पित करें ये वस्तुएं , बन रहा है लक्ष्मी नारायण राजयोग

Maha Shivaratri 2026 : महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर अर्पित करें ये...

महाशिवरात्रि पर बाबा विश्वनाथ लगातार 26 घंटे देंगे दर्शन, 10 लाख श्रद्धालु टेकेंगे माथा, न्यास परिषद की एडवाइजरी जारी

महाशिवरात्रि पर बाबा विश्वनाथ लगातार 26 घंटे देंगे दर्शन, 10 लाख श्रद्धालु...

Falgun Amavasya 2026 : फाल्गुन अमावस्या पर रुद्र - अग्नि  पीपल की करें पूजा , इन जगहों पर जलाएं दीपक

Falgun Amavasya 2026 : फाल्गुन अमावस्या पर रुद्र - अग्नि  पीपल की...