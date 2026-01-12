  1. हिन्दी समाचार
  2. पर्दाफाश
  3. भोजपुरी स्टार रितेश पांडेय ने जन सुराज पार्टी से दिया इस्तीफा, बोले- राजनैतिक दल में सक्रिय रहकर काम करना बहुत मुश्किल

भोजपुरी स्टार रितेश पांडेय ने जन सुराज पार्टी से दिया इस्तीफा, बोले- राजनैतिक दल में सक्रिय रहकर काम करना बहुत मुश्किल

Ritesh Pandey left the Jan Suraaj Party: भोजपुरी स्टार रितेश पांडेय ने प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। पार्टी ने उन्हें बिहार विधानसभा चुनाव में करगहर सीट से उम्मीदवार बनाया था। लेकिन, वह जदयू प्रत्याशी वशिष्ठ सिंह के खिलाफ बड़े अंतर से हार गए थे। अब रितेश पांडेय ने राजनीति से दूर होने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि राजनैतिक दल का सक्रिय रहकर काम करना बहुत मुश्किल है।

By Abhimanyu 
Updated Date

Ritesh Pandey left the Jan Suraaj Party: भोजपुरी स्टार रितेश पांडेय ने प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। पार्टी ने उन्हें बिहार विधानसभा चुनाव में करगहर सीट से उम्मीदवार बनाया था। लेकिन, वह जदयू प्रत्याशी वशिष्ठ सिंह के खिलाफ बड़े अंतर से हार गए थे। अब रितेश पांडेय ने राजनीति से दूर होने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि राजनैतिक दल का सक्रिय रहकर काम करना बहुत मुश्किल है।

पढ़ें :- पूरा देश कह रहा है कि हालिया बिहार विधानसभा चुनाव में लोक हारा और तंत्र जीता: तेजस्वी यादव

रितेश पांडेय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने इस्तीफे की घोषणा की। उन्होंने लिखा, “एक जिम्मेदार भारतीय होने के नाते और अधिकार से मैंने जन सुराज पार्टी के साथ जुड़कर लोक तंत्र के महापर्व में भाग लिया, परिणाम अनुकूल नहीं रहे पर मुझे इसका तनिक भी अफसोस नहीं है क्यों की मैंने अपना काम ईमानदारी से किया। खैर-अब उसी काम के माध्यम से आप सभी का सेवा जारी रखना है जिससे आप लोगो ने मुझ जैसे एक मामूली किसान परिवार के लड़के को इतना प्यार दुलार और सम्मान दे कर यहां तक पहुंचाया और इसमें किसी राजनैतिक दल का सक्रिय सदस्य रहकर काम करना बहुत मुश्किल है इसलिए आज मैं जन सुराज पार्टी की सदस्यता से इस्तीफ़ा दे रहा हूं। कम शब्दों में अपनी बात को कहने का प्रयास किया है। उम्मीद है आप लोग समझेंगे।”

पढ़ें :- भोजपुरी के सिंगर-एक्टर पवन सिंह के जन्मदिन पर पत्नी ज्योति ने दी बधाई, बोलीं- ‘भगवान आपकी सारी कामनाएं पूरी करें’

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Video Viral : न्यूयॉर्क के मशहूर टाइम्स स्क्वायर में महिला को दिखी पालिका बाजार-चांदनी चौक की झलक

Video Viral : न्यूयॉर्क के मशहूर टाइम्स स्क्वायर में महिला को दिखी...

Washington Sundar Replacement : दिल्ली के आयुष बडोनी की चमकी किस्मत, वाशिंगटन सुंदर की जगह टीम इंडिया में मिली जगह

Washington Sundar Replacement : दिल्ली के आयुष बडोनी की चमकी किस्मत, वाशिंगटन...

Janata Darshan : सीएम योगी बोले- अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं,भूमाफिया के खिलाफ जारी रहेगा एक्शन

Janata Darshan : सीएम योगी बोले- अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं,भूमाफिया के खिलाफ...

VIDEO : AAP सांसद राघव चड्ढा Gig Workers का दर्द जानने जमीन पर उतरे, डिलीवरी बॉय बन घरों तक पहुंचाया सामान

VIDEO : AAP सांसद राघव चड्ढा Gig Workers का दर्द जानने जमीन...

यूपी में फिर चलेगी शीतलहर, मौसम विभाग ने इन जिलों में किया जारी घने कोहरे का अलर्ट

यूपी में फिर चलेगी शीतलहर, मौसम विभाग ने इन जिलों में किया...

भोजपुरी स्टार रितेश पांडेय ने जन सुराज पार्टी से दिया इस्तीफा, बोले- राजनैतिक दल में सक्रिय रहकर काम करना बहुत मुश्किल

भोजपुरी स्टार रितेश पांडेय ने जन सुराज पार्टी से दिया इस्तीफा, बोले-...