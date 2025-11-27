  1. हिन्दी समाचार
  एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई: नशीली कप सिरप खपाने के मास्टरमाइंट का करीबी अमित टाटा गिरफ्तार

एसटीएफ ने आज बड़ी कार्रवाई की है। एसटीएफ ने अरबों रुपये कीमत के नशीले कफ सिरप की देश के विभिन्न राज्यों में सप्लाई करने वाले अमित सिंह टाटा को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी वाराणसी निवासी शुभम जायसवाल का पार्टनर है, जिसे एसटीएफ ने गोमतीनगर से गिरफ्तार किया है।

By शिव मौर्या 
Updated Date

लखनऊ। एसटीएफ ने आज बड़ी कार्रवाई की है। एसटीएफ ने अरबों रुपये कीमत के नशीले कफ सिरप की देश के विभिन्न राज्यों में सप्लाई करने वाले अमित सिंह टाटा को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी वाराणसी निवासी शुभम जायसवाल का पार्टनर है, जिसे एसटीएफ ने गोमतीनगर से गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ पूर्व में भी मुकदमें दर्ज हैं और वो एक बाहुबली का करीबी भी है। वहीं, इस मामले में एसटीएफ एक बर्खास्त सिपाही की भूमिका की तलाश कर रही हैं

एसटीएफ के मुताबिक, प्रदेश में फेंसेडिल कफ सीरप व कोडीनयुक्त अन्य नशीली दवाओं के अवैध भंडारण तथा यूपी, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, असम, पश्चिम बंगाल व बांग्लादेश भेजे जाने के प्रकरण की जांच के लिए शासन ने 12 फरवरी 2024 को एसटीएफ तथा खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रसाधन विभाग की संयुक्त जांच समिति का गठन किया था। जांच के दौरान भारी मात्रा में अवैध फेंसेडिल कफ सिरप बरामद हुआ था, जिसके बाद सुशांत गोल्फ सिटी थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था।

इस मामले में सहारनपुर निवासी विभोर राणा एवं विशाल सिंह को बीती 12 नवंबर को गिरफ्तार किया गया था। इनसे पूछताछ में अमित कुमार सिर्फ उर्फ अमित टाटा का नाम प्रकाश में आया था। इसके बाद आरोपी को आज सुबह गोमती नगर के ग्वारी चौराहे के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। उसके खिलाफ सुशांत गोल्फ सिटी थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। इसकी विवेचना एसटीएफ करेगी।

 

