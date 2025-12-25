यूपी कांग्रेस महासचिव सचिन चौधरी जमीनी विवाद मे गिरफ्तार, फायरिंग करने का आरोप

मुरादाबाद:- यूपी कांग्रेस महासचिव सचिन चौधरी जमीनी विवाद मे गिरफ्तार किया गया है. सचिन चौधरी और उनके गॉर्ड पर जमीनी विवाद मे दूसरे पक्ष पर फायरिंग करने के आरोप लगाया गया. सचिन चौधरी और दूसरे पक्ष कुलदीप सिंह के बीच जमीनी पर जुबानी जंग की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में कुलदीप सिंह का पक्ष भी हथियार लेकर खड़े हुए दुखाई दें रहे है. वही एक वायरल वीडियो मे सचिन चौधरी अपने निजी गॉर्ड कों आवाज लगाकर फायर मारने की बात कहते हुए दिखाई दें रहा है.

मुरादाबाद के भोजपुर थाना क्षेत्र के आंवला घाट रोड पर एक जमीन को लेकर यूपी कांग्रेस महासचिव सचिन चौधरी और कुलदीप सिंह में विवाद चला आ रहा है. यह विवाद कोर्ट में भी विचाराधीन है. बीते बुधवार को सचिन चौधरी को जानकारी मिली की उनकी जमीन पर कुछ लोग जेसीबी से खुदाई कर रहे है. जानकारी मिलने पर सचिन चौधरी करीब साढ़े तीन बजे मौके पर पहुंच जाते है. जेसीबी से काम कर रहे लोगों की वीडियो बनाना शुरू कर दिया और जमीन से हटने के लिए कहने लगे. यह वीडियो सोशल मिडिया पर खूब वायरल हो रही है. वही कुलदीप सिंह की तरफ से भी एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमे सचिन चौधरी अपने निजी गार्ड कों आवाज लगाकर फायर मारने की बात कहते हुए दिखाई दें रहा है. गाली गलौच और फायरिंग की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने सचिन चौधरी और उनके गार्ड अत्यंत सिंह को रायफल सहित गिरफ्तार कर लिया.

सचिन चौधरी का कहना है कि यह जमीन उनके परिवार ने 2016 में खरीदी थी. आज कुछ लोग जमीन पर जेसीबी से खुदाई कर ट्रेक्टर ट्राली से इंटे खोद कर ले जा रहे है. सचिन चौधरी ने मौके की वीडियो बनाकर सोशल मिडिया पर वायरल कर दी वायरल वीडियो में कुलदीप सिंह पक्ष के लोग भी एक मोटर साइकिल पर सवार होकर आते दिखाई दे रहे है जिनके पीछे बैठे व्यक्ति के हाथ मे असलाह साफ नजर आ रहा है.

वही कुलदीप सिंह का कहना है कि इस जमीन में 78 बीघा जमीन हमारी है, 78 बीघा ही सचिन चौधरी की है. पूरी जमीन की पैमाइश भी करवाई गयी थी. आज भी हम अपने वाले हिस्से में काम करवा रहे थे. यह आज मौके पर पहुंच पहुचे और गालिया देने लगे और हमारे ऊपर फायरिंग भी की जिसकी सूचना पुलिस को दें दी गयी थी.

एसपी ग्रामीण कुंवर आकाश सिंह ने बताया की कुलदीप सिंह और सचिन चौधरी के बीच एक जमीन को लेकर विवाद सामने आया था. मौके पर सचिन चौधरी की तरफ कुलदीप सिंह पक्ष को गालिया दी गयी और फायरिंग भी की गयी. पीड़ित पक्ष की तरफ से तहरीर लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. सचिन चौधरी और उनके गार्ड को रायफल सहित गिरफ्तार कर लिया गया है. पुरे मामले में आगे की वैधानिक कार्यवाही की जा रही है.

सुशील कुमार सिंह

मुरादाबाद