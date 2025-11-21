निर्यातक के घर लूट करने वाले लुटेरो के साथ पुलिस की मुठभेड़, एक का ऑफ एनकाउंटर दो गिरफ्तार, 4 किलो से अधिक चांदी का सामान बरामद

मुरादाबाद:- मुरादाबाद के थाना मझौला की पॉश कॉलोनी में एक्सपोर्टर के घर लूट की वारदात को अंजाम देने वाले लुटेरो को पुलिस ने आज मुठभेड़ के दौरान दो लुटेरों गिरफ्तार कर लिया है, वही एक लुटेरे के पैर में गोली लगी है. घायल आरोपी को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. एसपी सिटी ने लूट का खुलासा करते हुए उनसे लूट गया सामान भी बरामद कर लिया है. उन्होंने बताया कि निर्यातक के यहां काम करने वाले बिजली का काम करने वाले ने लूट की साजिश रचि थी. निर्यातक का घर पर होने का फायदा उठाकर लूट की घटना को अंजाम दिया था.

बीते गरुवार की सुबह शहर की सबसे पॉश कही जाने वाली कॉलोनी मानसरोवर निवासी एक्सपोर्टर अरविंद बढेरा के घर मे अज्ञात बदमाशों द्वारा गार्ड को घायल करते हुए बड़ी लूट की घटना को अंजाम देने की खबर फैली तो पूरे इलाके में हड़कम्प मच गया था. सूचना मिलने पर पुलिस ने कई टीमें बनाते हुए जाच शुरू की तो वही पर इलेक्ट्रिशियन का काम करने वाला नरेंद्र पुलिस की रडार में आ गया. आसपास के सीसीटीवी में भी उसकी मौजूदगी साबित हो गई, पुलिस ने जिसके लिए दबिश शुरू की तो उसका सामना आज शुक्रवार की दोपहर मझौला क्षेत्र स्थित हर्बल पार्क के नजदीक हो गया. जहां पर आरोपियों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई, इसी दौरान एक आरोपी के पैर में भी गोली लग गई. उसके दो अन्य साथियों ने भागने का प्रयास किया, जन्हें कॉम्बिंग के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया. पकड़े गए आरोपियों में घायल नरेंद्र ,सोनू और मनोज है.

एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि इनके पास से लूटी गयी 4 किलो 280 चांदी के बर्तन भी बरामद किए गए है. एसपी सिटी ने बताया की निर्यातक अरविंद वडेरा किसी काम से केरल गए हुए थे. निर्यातक के घर पर इलेक्ट्रिशियन का काम करने वाला नरेंद्र ने अरविंद वडेरा को फोन कर घर पर कुछ काम होने की बात पूछी तो अरविंद ने शहर से बाहर होने की बात कही वापस आकर काम करने के लिए कहां. नरेंद्र ने अरविंद के बाहर होने का फायदा उठाकर अपने दो साथियों के साथ लूट की घटना को अंजाम दिया. लूट के समय घर पर तैनात सुरक्षा गार्ड गंभीर रूप से घायल हो गया था. उसका उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है.

सुशील कुमार सिंह

मुरादाबाद