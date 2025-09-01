Bigg Boss 19: बिगबॉस 19 के Abhishek Bajaj की खुली पोल, वायरल तस्वीर ने एक्टर की खोली पोल

  1. हिन्दी समाचार
टीवी का सुपरहिट शो बिगबॉस 19 को शुरू हुए एक हफ्ते एसे ज्यादा हो चुका है।  शो में हर गुजरते दिन के साथ नए-नए ट्विस्ट एंड टर्न्स भी देखने को मिल रहे हैं। इस सीजन में कंटेस्टेंट की पर्सनल लाइफ को लेकर कई शॉकिंग खुलासे हो रहे हैं। पहले जहां तान्या मित्तल के एक्स बॉयफ्रेंड को लेकर खुलासा हुआ था। वहीं अब अभिषेक बजाज को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। ‘बिग बॉस 19’ के हैंडसम हंग कंटेस्टेंट का टैग पाने वाले अभिषेक बजाज बैचलर नहीं बल्कि तलाकशुदा हैं। हाल ही में अभिषेक की शादी और डिवोर्स की सच्चाई ने लोगों के होश उड़ा दिए हैं।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

बता दें कि इस समय सोशल मीडिया पर अभिषेक बजाज की शादी की तस्वीरें काफी वायरल हो रही हैं, जिसमें दूल्हा बने अभिषेक अपनी बचपन की दोस्त आकांक्षा जिंदल के साथ शादी के सात फेरे लेते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद अभिषेक ट्रोलेर्स के निशाने पर आ गए हैं। लोगों के मुताबिक अभिषेक अपने आप को बेचलर बताते उन्होने कभी इस बात की भनक तक नहीं लगने दिया की वो शादी सुदा हैं।

 

