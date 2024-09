Big Decisions: प्याज, रिफाइंड ऑयल से लेकर बासमती राइस तक; केंद्र सरकार ने कई फूड प्रोडक्टस पर लिए बड़े फैसले

Big Decisions: प्याज, रिफाइंड ऑयल से लेकर बासमती राइस तक; केंद्र सरकार ने कई फूड प्रोडक्टस पर लिए बड़े फैसले

Central Government took a Big Decision Regarding Food Products: केंद्र की मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए क्रूड और रिफाइंड ऑइल पर कस्टम ड्यूटी (Custon Duty On Edible Oils) को बढ़ा दिया है। इसके अलावा, बासमती चावल से न्यूनतम निर्यात शुल्क को हटाने का निर्णय लिया है। इन फैसलों पर सरकार की ओर से कहा गया है कि इससे देश के किसानों को मदद मिलेगी।