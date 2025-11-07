बॉलीवुड इंडस्ट्री से आई बड़ी खुशखबरी, कटरीना कैफ मां बनी, विक्की कौशल ने पोस्ट शेयर कर लिखा है कि मैं ब्लेस्ड महसूस कर रहा हूं, ॐ

मुंबई। बॉलीवुड अभिनेता विक्की कौशल (Bollywood Actor Vicky Kaushal) और अभिनेत्री कटरीना कैफ (Actress Katrina Kaif) ने फैन्स को खुशखबरी देते हुए बताया है कि दोनों पेरेंट्स बन गए हैं। घर पर नन्हा राजकुमार आया है। विक्की ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर कर लिखा है कि मैं ब्लेस्ड महसूस कर रहा हूं। ॐ।

विक्की कौशल (Vicky Kaushal)ने फैन्स को खुशखबरी देते हुए लिखा कि हमारी खुशियों का खिलौना इस दुनिया में आ चुका है। हम दोनों ही खुशी से फूले नहीं समा पा रहे हैं, क्योंकि वो हमारी हैप्पीनेस है और हम भगवान का शुक्रिया अदा भी करते हैं कि उन्होंने जीवन में बेटे को दिया है। 7 नवंबर 2025, कटरीना और विक्की।

सिर्फ फैन्स ही नहीं, बल्कि फिल्म इंडस्ट्री के दोस्त भी कपल को ढेर सारी बधाइयां दे रहे हैं। मनीष पॉल ने लिखा है- पूरे परिवार और खासकर तुम दोनों को बेबी के आने के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। रकुल प्रीत सिंह भी विक्की और कटरीना के लिए बहुत खुश हैं। अर्जुन कपूर और हुमा कुरैशी ने रेड हार्ट इमोजी बनाई है।

फैन्स विक्की और कटरीना के बेबी के इस दुनिया में आने का इंतजार बेसब्री से कर रहे थे। हर कोई बेबी पर प्यार लुटा रहा है। साथ ही विक्की भी पापा बनकर बहुत खुश हो रहे हैं। मदरहुड में कटरीना को देखकर फैन्स की खुशी का ठिकाना नहीं है। अब सभी उम्मीद कर रहे हैं कि कपल जल्द ही बेबी की झलक उनके साथ शेयर करें, लेकिन लगता नहीं कि ऐसा होने वाला है। क्योंकि अब शायद ये इंडस्ट्री में ट्रेंड चल पड़ा है कि कोई भी अपने बेबी की झलक सोशल मीडिया पर शेयर नहीं करता है। हर कोई उसका फेस बाद में रिवील करता है जब वो थोड़ा बड़ा हो जाता है। हाल ही में दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह ने दुआ पादुकोण का फेस रिवील किया। फैन्स काफी खुश थे। साथ ही सभी का कहना था कि दुआ, एकदम मां पर गई हैं। उनकी क्यूट अदाओं पर फैन्स दिल हार रहे थे। अब विक्की और कटरीना कब अपने बेटे का फेस रिवील करते हैं ये तो वक्त ही बताएगा।