शेफाली जरीवाला की बर्थ एनिवर्सी पर पराग त्यागी ने शेयर किया पोस्ट, दिवंगत एक्ट्रेस का दिखा ये अंदाज

Shefali Jariwala Birth Anniversary: बॉलीवुड की 'कांटा लगा गर्ल' से मशहूर शेफाली जरीवाला (Shefali Jariwala) की 15 दिसंबर को शेफाली की बर्थ एनिवर्सी (Birth Anniversary) है जिसके चलते पराग त्यागी (Parag Tyagi)  ने पोस्ट शेयर किया। बता दें कि इस साल 27 जून को देहांत हो गया था।

By शिव मौर्या 
Shefali Jariwala Birth Anniversary: बॉलीवुड की ‘कांटा लगा गर्ल’ से मशहूर शेफाली जरीवाला (Shefali Jariwala) की 15 दिसंबर को शेफाली की बर्थ एनिवर्सी (Birth Anniversary) है जिसके चलते पराग त्यागी (Parag Tyagi)  ने पोस्ट शेयर किया। बता दें कि इस साल 27 जून को देहांत हो गया था। शेफाली जरीवाला (Shefali Jariwala)  की मौत से पूरी टीवी और बॉलीवुड इंडस्ट्री (Bollywood Industry) को झटका लगा था। एक्ट्रेस को घर में ही कार्डियक अरेस्ट आया था और जब तक उन्हे अस्पताल लेकर पहुंचे उनकी सांसे बंद हो चुकी थीं। शेफाली के जाने से उनके पति पराग त्यागी (Parag Tyagi) और परिवार पूरे तरीके से टूट गया था। आज भी फैंस को शेफाली की कमी खलती है।

पराग त्यागी (Parag Tyagi) ने शेफाली जरीवाला (Shefali Jariwala) की बर्थ एनिवर्सी (Birth Anniversary)  पर पोस्ट शेयर किया जिसमें दिवंगत एक्ट्रेस अपनी मां संग नाचती हुई नजर आईं। पराग ने बताया कि शेफाली और उनकी माता श्री का जन्म दिन इत्तिफ़ाक से एक ही दिन आता है। दोनों मां और बेटी गाने ‘जालिमा’ पर डांस करती हुई दिखाई दीं। शेफाली का ये मन-मौजी वाला अवतार देख फैंस एक्ट्रेस को याद कर इमोशनल हुए। पराग वीडियो को कैप्शन देते हुए लिखते हैं, ‘लोग बोलते हैं कि एक आदमी की सफलता के पीछे एक महिला होती है, मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि मेरे पास 2 महिलाएं हैं परी और मम्मी। दोस्तों कल्पना कीजिए दोनों का जन्मदिन एक ही तारीख है आज 15 दिसंबर। जन्मदिन मुबारक हो मेरी जान, उसके बाद भी आखिरी सांस तक तुम्हें प्यार करता हूं।’

पराग के इस कैप्शन ने लोगों का दिल जीत लिया। बता दें शेफाली जरीवाला (Shefali Jariwala) का जन्म 15 दिसंबर 1982 अहमदाबाद में हुआ था। शेफाली सिर्फ 42 साल की थीं जब उन्होंने दम तोड़ दिया। ऐसा कहा गया कि शेफाली गोरा दिखने के लिए इंजेक्शनस लेती है जिसके असर के चलते उनको कार्डियक एरेस्ट आया था। साल 2014 में शेफाली ने पराग त्यागी (Parag Tyagi)  संग शादी की। वहीं शेफाली सलमान खान का रियलिटी शो ‘बिग बॉस’ सीजन 13 में नजर आ चुकी हैं। शेफाली की कमी कभी पूरी नहीं होगी लेकिन उनके फैंस की दुआ है कि वो जहां भी रहे खुश रहे।

