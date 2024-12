Big News : यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र 16 दिसंबर से , राज्यपाल ने जारी की अधिसूचना

यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र (Winter Session of UP Assembly) 16 दिसंबर से शुरू होगा। विधानसभा और विधान परिषद सचिवालय (Assembly and Legislative Council Secretariat) की ओर से इसकी अधिसूचना जारी की गई। विधानसभा उपचुनाव, बहराइच दंगे और संभल की घटना के बाद हो रहे सत्र के हंगामेदार होने के आसार हैं।