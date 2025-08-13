Bigg Boss 19: बिगबॉस 19 के 6वें कंटेस्टेंट पर बड़ा अपडेट, बढ़ने लगी फैंस की एक्साइटमेंट

बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान का शो बिगबॉस 19 को लेकर हाइप बना हुआ है। शो को लेकर लगातार अपडेट आ रहे हैं जैसे की अभी आया था की अनुमपा के अनुज की फाइनल एंट्री हो गयी है। लेकिन वहीं अब शो को लेकर एक बड़ी खबर आई है। वहीं, शो के मेकर्स की तरफ से कंटेस्टेंट्स को अप्रोच किया जा रहा है। इस बीच शो के 6वें कंफर्म कंटेस्टेंट सामने आ गया है। आइए जानते हैं कि शो के 6वें कंटेस्टेंट कौन हैं।

कौन हैं 6वां कंटेस्टेंट?

‘बिग बॉस 19’ के 6वें कंफर्म कंटेस्टेंट का sunny leoni के शो स्प्लिट्सविला में नज़र आ चुके हैं। biggboss.tazakhabar की तरफ से शो के 6वें कंफर्म कंटेस्टेंट को लेकर पोस्ट किया गया है। जिसमें बताया है कि स्प्लिट्सविला फेम सिवेट तोमर ‘बिग बॉस 19’ के 6वें कंफर्म कंटेस्टेंट हैं। पहले से ही शो के लिए सिवेट तोमर के नाम पर काफी चर्चा हो रही थी, जिन्हें अब शो के लिए कंफर्म कर लिया गया है। हालांकि, अभी तक इसको लेकर मेकर्स की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।

कोई ऑफ़िशियल पुष्टि नहीं

biggboss.tazakhabar की पोस्ट में बताया गया कि स्प्लिट्सविला 15 के फेमस सिवेट तोमर अब बिग बॉस 19 के लिए कंफर्म कर दिए गए हैं। पोस्ट में आगे बताया गया कि सूत्रों ने इसकी पुष्टि की है। लेकिन अब देखना होगा कि शो की कंटेस्टेंट लिस्ट में सिवेट का नाम है या नहीं।