  बिहार विधानसभा चुनाव: जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर नहीं लड़ेंगे चुनाव

By Satish Singh

By Satish Singh 
पटना। जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर (Prashant Kishor, founder of Jan Suraj Party) ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर ​बड़ी घोषणा की है। उन्होने ​विधानसभा चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होने बताया कि पार्टी के सदस्यों ने फैसला किया है कि मुझे पार्टी के अन्य उम्मीदवारों की जीत के लिए काम करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, इसलिए मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूं।
सीट बंटवारे को लेकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (National Democratic Alliance) के भीतर तनाव के बारे में पूछे जाने पर प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार के लोग इसे पहले से ही जानते थे। वे जानते हैं कि हर व्यक्ति लूट के अपने हिस्से के लिए लड़ रहा है। जितनी अधिक सीटें उन्हें मिलेंगी उतना ही उन्हें बिहार को लूटने का मौका मिलेगा। एनडीए और महागठबंधन एक ही पृष्ठ पर हैं। हमें नहीं पता कि कौन किस सीट से चुनाव लड़ रहा है। बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी (Bihar Deputy Chief Minister Samrat Chaudhary) पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि तारापुर में कक्षा 7वीं फेल को हराया जाएगा। किशोर ने कहा कि जन सुराज से एक बड़ा डॉक्टर सातवीं फेल सम्राट चौधरी के खिलाफ चुनाव लड़ रहा है। इस बार सम्राट चौधरी तारापुर में हार जाएंगे। बिहार 2025 के विधानसभा चुनावों की तैयारी में जुटा है। जनता दल यूनाइटेड के सांसद संजय कुमार झा (Janata Dal United MP Sanjay Kumar Jha) ने कहा कि विपक्षी महागठबंधन सीट बंटवारे पर फैसला नहीं कर पा रहा है। उन्होंने कहा कि पार्टी सुप्रीमो और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Chief Minister Nitish Kumar) कल से चुनाव प्रचार शुरू करने वाले हैं। झा ने बताया कि पार्टी दोपहर तक अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी करेगी, दूसरी सूची कुछ दिनों में जारी की जाएगी। हालांकि, राष्ट्रीय जनता दल के नेता मृत्युंजय तिवारी (Rashtriya Janata Dal leader Mrityunjay Tiwari) ने कहा कि एनडीए के भीतर आंतरिक दरार दिखाई दे रही है।

पढ़ें :- Bihar Assembly Elections 2025 : JDU ने चिराग पासवान की सीटों पर उतारे उम्मीदवार, NDA में बढ़ा टकराव

