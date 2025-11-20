Bihar CM Oath Ceremony: नीतीश कुमार ने रिकॉर्ड 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की ली शपथ, देखें- मंत्रियों की लिस्ट

  1. हिन्दी समाचार
Bihar CM Oath Ceremony: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में  एनडीए की प्रचंड जीत के बाद आज नीतीश कुमार ने रिकॉर्ड 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है। उनके साथ भाजपा के सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने बिहार के मंत्री के तौर पर शपथ ली। दोनों फिर एक बार डिप्टी सीएम की भूमिका में नजर आएंगे। आइये शपथ लेने वाले बाकी मंत्रियों की लिस्ट पर एक नजर डाल लेते हैं-

बिहार के नए मंत्रियों की लिस्ट 

1- नीतीश कुमार ने रिकॉर्ड 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली।

2- भाजपा के सम्राट चौधरी ने बिहार के मंत्री के तौर पर शपथ ली।

3- विजय कुमार सिन्हा ने बिहार के मंत्री के तौर पर शपथ ली।

4- विजय चौधरी ने बिहार कैबिनेट में राज्य मंत्री के तौर पर शपथ ली।

5- बिजेंद्र प्रसाद यादव ने बिहार कैबिनेट में राज्य मंत्री के तौर पर शपथ ली।

6- श्रवण कुमार ने बिहार कैबिनेट में राज्य मंत्री के तौर पर शपथ ली।

7- मंगल पांडे ने बिहार कैबिनेट में राज्य मंत्री के तौर पर शपथ ली।

8- दिलीप जायसवाल ने बिहार कैबिनेट में राज्य मंत्री के तौर पर शपथ ली।

9- अशोक चौधरी ने बिहार कैबिनेट में राज्य मंत्री के तौर पर शपथ ली।

10- लेशी सिंह ने बिहार कैबिनेट में राज्य मंत्री के तौर पर शपथ ली।

11- मदन साहनी ने बिहार कैबिनेट में राज्य मंत्री के तौर पर शपथ ली।

12- नितिन नबीन ने बिहार कैबिनेट में राज्य मंत्री के तौर पर शपथ ली।

13- राम कृपाल यादव ने बिहार कैबिनेट में राज्य मंत्री के तौर पर शपथ ली।

14- संतोष कुमार सुमन ने बिहार कैबिनेट में राज्य मंत्री के तौर पर शपथ ली।

15- सुनील कुमार ने बिहार कैबिनेट में राज्य मंत्री के तौर पर शपथ ली।

16- मोहम्मद ज़मा खान ने बिहार कैबिनेट में राज्य मंत्री के तौर पर शपथ ली।

17- संजय सिंह टाइगर ने बिहार कैबिनेट में राज्य मंत्री के तौर पर शपथ ली।

18- अरुण शंकर प्रसाद ने बिहार कैबिनेट में राज्य मंत्री के तौर पर शपथ ली।

19- सुरेंद्र मेहता ने बिहार कैबिनेट में राज्य मंत्री के तौर पर शपथ ली।

20- नारायण प्रसाद ने बिहार कैबिनेट में राज्य मंत्री के तौर पर शपथ ली।

21- रामा निषाद ने बिहार कैबिनेट में राज्य मंत्री के तौर पर शपथ ली।

22- लखेंद्र कुमार रौशन ने बिहार कैबिनेट में राज्य मंत्री के तौर पर शपथ ली।

23- श्रेयशी सिंह ने बिहार कैबिनेट में राज्य मंत्री के तौर पर शपथ ली।

24- डॉ. प्रमोद कुमार ने बिहार कैबिनेट में राज्य मंत्री के तौर पर शपथ ली।

25- संजय कुमार ने बिहार कैबिनेट में राज्य मंत्री के तौर पर शपथ ली।

26- संजय कुमार सिंह ने बिहार कैबिनेट में राज्य मंत्री के तौर पर शपथ ली।

27- दीपक प्रकाश ने बिहार कैबिनेट में राज्य मंत्री के तौर पर शपथ ली।

